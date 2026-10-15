Селин Дион повторила образ с Оскара спустя почти 30 лет: платье от Chanel украшено 6 тысячами страз

После вынужденной длительной паузы из-за тяжелой болезни неукротимая Селин Дион вновь уверенно сияет на сцене и восхищает мир роскошными образами. Ее новое появление на публике стало настоящим триумфом кутюрной моды и символической отсылкой к золотым моментам карьеры.

В заключительную неделю своих выступлений в рамках парижской резиденции Селин Дион поразила поклонников кастомным платьем от Chanel Haute Couture, которое специально для нее создал дизайнер Матье Блази. Этот роскошный наряд без бретелек стал особым оммажем ее легендарному выходу на церемонии Оскара в 1997 году, когда певица также сияла в блестящем платье этого бренда. Корсет платья щедро усыпан серебристыми кристаллами (говорят, что их целых 6 тысяч), которые плавно переходят в глубокий полуночно-синий оттенок у подола.



Селин Дион повторила образ 1997 года / Фото из инстаграма Chanel official

Селин Дион в 1997 году на церемонии вручения Оскара: смотрите фото

Символические украшения Селин Дион

Настоящей изюминкой выхода стала винтажная деталь: артистка дополнила образ тем самым культовым ожерельем в форме звезды, которое украшало ее декольте почти три десятилетия назад. Такой стилистический ход подчеркнул преемственность ее фирменного гламура и заставил модных критиков затаить дыхание.



Селин Дион в культовом ожерелье / Фото из инстаграма Chanel official

Скульптурное декольте в форме сердца подчеркнуто насыщенными синими акцентами, которые плавно растворяются в серебристом сиянии кристаллов. Благодаря ювелирной работе мастеров Chanel и деликатному градиенту силуэт визуально удлиняется, придавая звезде величественную осанку.

Оригинальная модель платья 1997 года имела глубокий вырез и драматический шлейф, тогда как новое творение Матье Блази отличается современным, графичным и структурным видом. За создание безупречного ансамбля отвечала звездная стилистка Энни Хорт, которая сумела совместить силу высокой моды со сценической практичностью.

Селин Дион выступила в роскошном платье Chanel: смотрите видео

В последнее время Селин Дион радует своих поклонников не только пением, но и модными выходами в свет. Недавно 24 Канал рассказывал, в каком стильном плаще на осень певица прогулялась по улицам Парижа.