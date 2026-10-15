Під час завершального тижня своїх виступів у межах паризької резиденції Селін Діон вразила шанувальників кастомною кутюрною сукнею Chanel Haute Couture, яку спеціально для неї створив дизайнер Матьє Блазі. Це розкішне вбрання без бретелей стало особливим оммажем її легендарному виходу на церемонії Оскар у 1997 році, коли співачка також сяяла у блискучій сукні бренду. Корсет сукні щедро усипаний сріблястими кристалами (кажуть, що їх аж цілих 6 тисяч), що плавно перетікають у глибокий опівнічно-синій відтінок біля подолу.



Селін Діон повторила образ 1997 року / Фото з інстаграму Chanel official

Селін Діон у 1997 році на церемонії вручення Оскара: дивіться фото

Символічні прикраси Селін Діон

Справжньою родзинкою виходу стала вінтажна деталь: артистка доповнила образ тим самим культовим намистом у формі зірки, яке прикрашало її декольте майже три десятиліття тому. Такий стилістичний жест підкреслив спадкоємність її фірмового гламуру та змусив затамувати подих модних критиків.



Селін Діон у культовому намисті / Фото з інстаграму Chanel official

Скульптурне декольте у формі серця підкреслене насиченими синіми акцентами, які плавно розчиняються в сріблястому сяйві кристалів. Завдяки ювелірній роботі майстрів Chanel і делікатному градієнту силует візуально видовжується, додаючи зірці величної постави.

Оригінальна модель сукні 1997 року мала глибокий виріз і драматичний шлейф, тоді як нове творіння Матьє Блазі має сучасний, графічний та структурний вигляд. За створення бездоганного ансамблю відповідала зіркова стилістка Енні Хорт, яка зуміла поєднати силу високої моди зі сценічною практичністю.

Селін Діон виступила у розкішній сукні Chanel: дивіться відео

Останнім часом Селін Діон тішить своїх прихильників не тільки співом, а й модними виходами на публіку. Нещодавно 24 Канал розповідав, у якому стильному плащі на осінь співачка прогулялася вулицями Парижа.