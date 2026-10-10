Идеальный выбор для дождливой осени: Селин Дион показала, какую верхнюю одежду стоит купить уже сейчас

Легендарная певица Селин Дион вновь подтвердила свой статус иконы стиля. Ее новый образ в винтажном кожаном плаще уже заставил модниц по всему миру искать похожую вещь для своего гардероба.

Селин Дион сейчас находится в Париже, где она остановилась в роскошном отеле Royal Monceau. Певица приехала во французскую столицу с концертной программой, однако внимание поклонников и папарацци привлекают не только ее выступления, пишет издание Cosmopolitan. На сцене звезда сияет в нарядах от мировых домов моды, таких как Dior, Louis Vuitton, Alaïa и Schiaparelli. Впрочем, именно ее повседневные уличные образы вызывают настоящий восторг у поклонников.

Селин Дион показала лучшую верхнюю одежду на осень 2026 года

На днях артистка вышла на улицу под дождь и продемонстрировала невероятно стильный и практичный наряд. Главной деталью ее образа стал темно-коричневый объемный тренч с эффектом потертой винтажной кожи. Этот двубортный плащ имеет широкий воротник и пояс, который удачно подчеркивает фигуру.

Звезда дополнила свою шоколадную верхнюю одежду черными кожаными сапогами до колена на каблуке с острым носком. На лице певицы можно увидеть большие солнцезащитные очки с темными линзами, которые прекрасно вписываются в эстетику парижского стритстайла. Селин гладко зачесала волосы в свой фирменный пучок, а уши украсила элегантными массивными золотыми серьгами.

Модные эксперты уже назвали такую верхнюю одежду абсолютным хитом осени 2026 года. Шоколадный оттенок сейчас стремительно завоевывает все подиумы и новые коллекции. Дизайнеры активно используют глубокую палитру для создания свитеров с высоким воротником, юбок-миди, штанов и аксессуаров.

В то же время классические демисезонные вещи обретают новую жизнь благодаря фактурным материалам, среди которых особое место занимают кожа, замша и деним. Подобный плащ гарантированно сделает любой базовый образ гораздо интереснее.

Селин Дион на собственном примере показала, что прохладная дождливая погода совсем не мешает выглядеть роскошно. Она искренне улыбалась фотографам и уверенно шагала по мокрому асфальту, вдохновляя женщин экспериментировать с цветом и фактурами.

Кстати, недавно Селин Дион надела жакет, который уже стал главным модным трендом осени.