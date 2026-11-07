Серый цвет возглавил тренды ноября: вот как его стильно носить
Серый оттенок триумфально возглавил палитру холодного сезона, сменив привычную меланхолию на статус самого желанного цвета высокой моды. Ведущие мировые дизайнеры доказали, что этот сдержанный оттенок способен выглядеть по-настоящему изысканно и динамично в любом гардеробе.
Серый цвет окончательно избавился от репутации скучного или чрезмерно меланхоличного оттенка. В новом холодном сезоне этот благородный оттенок олицетворяет сдержанную роскошь, уверенность и безупречный вкус, пишет ELLE.
На мировые подиумы серый триумфально вернули бренды Prada, Chanel, Celine, Givenchy и Miu Miu. Дизайнеры единодушно выбрали его главной звездой сезона и показали, что этот оттенок способен звучать свежо и самобытно в абсолютно каждой детали гардероба.
Серый цвет в коллекциях мировых брендов: смотрите фото
Основу трендовых образов составляют структурированные костюмы со штанами и комплекты с юбками, которые уместны как для деловых встреч, так и для вечерних выходов. Отличным вложением в гардероб станут лаконичные шерстяные пальто от Prada или свободные макси-модели в стиле Issey Miyake, которые служат безупречной альтернативой классической черной верхней одежде.
Серый плащ в трендах осенью 2026 / Фото из инстаграма mrs.edithh
Для уютных повседневных образов выбирайте мягкий фактурный трикотаж: объемные свитера с высоким горлом, кардиганы и удлиненные джемперы. По примеру Виктории Бекхэм сочетайте лаконичный свитер с юбкой миди в тон, а бренд Gabriela Hearst советует комбинировать трикотаж с голубой хлопковой рубашкой и джинсами с низкой посадкой.
Серый свитер с красной юбкой / Фото из инстаграма mrs.edithh
Серый цвет давно перестал быть лишь нейтральным фоном и может служить полноценным акцентом в образе благодаря выразительной игре фактур или неожиданным контрастам. Valentino смело сочетает пепельные ткани с жизнерадостным солнечно-желтым, Tom Ford освежает костюмы прозрачным нежно-голубым шелком, а Prada добавляет нотки изысканного оливкового.
Как стильно носить серые вещи / Фото с Pinterest
Тем, кто стремится интегрировать тренд в детали без кардинального обновления гардероба, стилисты советуют присмотреться к необычным аксессуарам. Мастхэвом осенью стали элегантные серые колготки, которые деликатно расставляют нужные акценты и вытесняют привычную черную классику.