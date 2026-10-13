Голливудская звезда Шэрон Стоун примерила платья украинского бренда: роскошные фото

Голливудская актриса Шэрон Стоун примерила платья украинского бренда J'amemme для фотосессии журнала The Times Style. Звезда позировала в нарядах дизайнера Юлии Ярмолюк в своем доме в Беверли-Хиллз, что в Лос-Анджелесе.

Фотографии были опубликованы на странице украинского бренда в инстаграме.

Для съемки актриса выбрала три эффектных образа. Среди них – нежно-розовое шифоновое платье греческого силуэта из коллекции весна-лето 2026 года. Также Шэрон Стоун позировала в двух плиссированных платьях черного и нежно-розового цветов из коллекции Alisha.

Это не первое сотрудничество актрисы с украинским брендом. В сентябре Шэрон Стоун также появилась в наряде от J'amemme на обложке журнала е Variety.

Добавим, что J'amemme – украинский модный бренд, основанный в 2018 году дизайнером Юлией Ярмолюк. Его главная особенность – плиссированная одежда с выразительными складками, которые создаются вручную. Бренд экспериментирует с цветами и силуэтами, сочетая необычные фактуры с элегантным дизайном.

Помимо Шэрон Стоун, наряды J'amemme выбирали модель Мэй Маск, актрисы Кэт Грэм и Клэр Холт, а также модели Леони Ганне, Лили Коллинз, Оливия Калпо и Коко Роша.

Кстати, ранее мы рассказывали, что Билли Айлиш надела платье другого известного украинского бренда на свадьбу своего брата.