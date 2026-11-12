Рубиновые штаны завоевывают зимнюю моду: они станут главным трендом этого сезона

Рубиновые штаны стали главным модным открытием сезона осень-зима 2026 – 2027. Они окончательно утратили статус исключительно вечернего наряда. Насыщенный оттенок драгоценного камня теперь предлагают смело включать в уютные городские наряды.

Шелковые и сатиновые модели рубинового цвета стремительно заполонили улицы Парижа, Милана и Нью-Йорка, отмечает издание Vogue. На сезонных подиумах этот тренд поддержали ведущие дизайнеры, предложив альтернативу сдержанной эстетике незаметной роскоши.

Модные штаны на зиму 2027 года

Дом Zuhair Murad представил монохромный комплект с рубиновыми штанами и выразительным топом, а тайваньский бренд Shiatzy Chen – бархатный вариант со средней посадкой. В то же время бренд Ann Demeulemeester продемонстрировал современную вариацию классического образа, соединив приталенный жакет с рубиновыми шортами.

Модный образ с рубиновыми штанами / Фото из инстаграма @pretemoitaveste

В городских образах эти штаны лучше всего раскрываются в рамках total look в сочетании с кожаными пальто, однобортными жакетами или ретро-пиджаками, перевязанными поясом под грудью.

Сбалансировать нарядность такой фактуры помогут спортивные солнцезащитные очки, объемные куртки-бомберы, полосатые рубашки-поло и любимые повседневные сникерсы.

Как носить рубиновые штаны / Фото из инстаграма @cvseev

С наступлением холодов большинство женщин автоматически достает из шкафа привычную темную пару обуви, ведь это кажется самым практичным решением для городских улиц. Однако дизайнеры и мировые инфлюенсеры настойчиво предлагают изменить модные привычки и добавить в свой гардероб немного свежести.

Если вы ищете модную обувь на зиму, которая подошла бы к штанам любого цвета, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.