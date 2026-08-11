Жена Роберта Паттинсона Сьюки покорила сцену в Сиэтле в экстравагантных шортах от FROLOV

Известная мировая звезда удивила поклонников невероятно откровенным и блестящим сценическим образом. Этот уникальный элемент гардероба был создан известным украинским дизайнером Иваном Фроловым.

Актриса и певица Сьюки Уотерхаус вновь привлекла внимание публики во время выступления в Сиэтле, где появилась в наряде от украинского бренда FROLOV. Артистка выбрала экстравагантный сценический наряд для одного из концертов в рамках тура The Loveland Tour. Соответствующие фото появились на официальной странице бренда в инстаграме.



Сьюки Уотерхаус в шортах от Фролова с фейерверком / Фото Elizabeth Crook

Оказывается, именно этот выход стал одной из самых ярких деталей шоу. Основой образа стали трусы-шорты с золотистым покрытием и необычными деталями. Нижняя часть наряда была украшена фирменными "фейерверками" FROLOV – тонкими металлическими элементами, расходящимися в разные стороны и напоминающими салют. Благодаря гальваническому покрытию из золота 925-й пробы модель приобрела выразительный блеск и почти ювелирный вид.



Сьюки Уотерхаус в шортах от Фролова / Фото Elizabeth Crook

Смелый низ Уотерхаус сочетала с повседневной футболкой с принтом и объемным черным болеро. Образ гармонично вписался в атмосферу концерта, где сцена была оформлена большой инсталляцией в виде серебряного анатомического сердца, пронзенного стрелами.



Жена Роберта Паттинсона на сцене в Сиэтле / Фото Elizabeth Crook

Интересно, что приобрести такие же золотые шорты в свободной продаже невозможно. На сайте FROLOV этой модели нет даже среди изделий на индивидуальный заказ, однако поклонники бренда могут присмотреться к похожему бра Fireworks. Оно стоит 28 050 евро и изготавливается только под заказ. На создание и доставку уходит до четырех недель. Также с похожим дизайном с "салютами" можно приобрести платье за 131 580 гривен.



Платье Фейерверк от FROLOV / фото бренда

Вещи Ивана Фролова уже давно выбирают мировые знаменитости. В нарядах украинского дизайнера ранее появлялись Рита Ора, Дженнифер Лопес, Кэти Перри, Сабрина Карпентер, Винни Харлоу, Doja Cat, Хлоя Кардашьян, Камила Кабельо и другие.

Кстати, Дженнифер Лопес носит не только одежду от Фролова, но и отдает предпочтение другим украинским брендам.