Теплая многослойность: 3 модных способа носить дутую жилетку в конце осени

Конец осени – время температурных капризов. В таких нестабильных условиях стеганая жилетка становится не просто стильным аксессуаром, а настоящим спасением для гардероба. Забудьте о скучных спортивных образах из нулевых – сегодня стеганая жилетка является полноценным элементом городского шика.

Рассказываем о трех актуальных и красивых вариантах стилизации, которые заставят по-новому взглянуть на эту вещь. Спойлер: будет тепло и стильно.

С чем носить пуховую жилетку осенью

Поверх теплого свитера или гольфа. Самый привычный, но от этого не менее крутой способ – сочетать дутую жилетку с фактурным трикотажем. Главный секрет стильного образа сейчас – не обтягивать силуэт.

Верх: выбирайте объемный свитер большой вязки, уютную водолазку с высоким горлом, теплый кашемировый костюм или свободный кардиган.

Низ: идеально подойдут прямые или широкие джинсы (можно снова вспомнить о любимых трендовых скинни, но при условии, что верх достаточно свободный), а также кожаные штаны прямого кроя.

Обувь и аксессуары: дополните образ грубыми ботинками на тракторной подошве или высокими казаками. Добавьте объемный шарф и сумку-шопер из мягкой кожи.



Как носить черный утепленный жилет осенью / Фото из инстаграма the.mim___

Поверх пальто или плаща. Один из самых любимых приемов модниц – надевать жилетку поверх верхней одежды. Образ выглядит эффектно, создает сложный силуэт и спасает, когда в любимом пальто уже становится немного прохладно.

Верх: надевайте дутую жилетку поверх классического шерстяного пальто прямого кроя, кожаного плаща или даже тренча (если позволяет погода). Играйте на контрастах фактур: гладкая кожа или плотная шерсть прекрасно сочетаются со стеганым нейлоном жилетки.

Низ: лаконичные штаны-палаццо, костюмные штаны или юбка-миди из плотного трикотажа.

Обувь и аксессуары: элегантные ботильоны на устойчивом каблуке или челси на платформе. Завершите образ солнцезащитными очками и структурированной каркасной сумкой через плечо.



С чем сочетать дутую жилетку / Фото с Pinterest

Поверх пиджака или джинсовой куртки. Этот вариант создан для тех, кто любит сложные многослойные комбинации и работает в режиме "с корабля на бал".

Верх: используйте жилетку как завершающий слой поверх структурированного блейзера (пиджака) или любимой джинсовой куртки. Такой лук выглядит свежо и динамично.

Низ: прямые классические джинсы, строгие штаны или даже свободные кюлоты с плотными черными колготками.

Обувь и аксессуары: лоферы на толстой подошве с высокими носками или классические кроссовки для непринужденного городского образа. Добавьте лаконичную бейсболку и минималистичные украшения.



Пуховая жилетка с джинсовой курткой и джинсами / Фото с Pinterest

Многослойность не раз выручала модниц в прохладный сезон. Если не знаете, как правильно составлять подобные образы, то эта подборка полезных советов именно для вас.