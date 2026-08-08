Носки напоказ: провокационный тренд вернулся

Уличный стиль Недели моды в Копенгагене всегда удивлял смелостью и экспериментами со слоями, но в этом сезоне акцент сместился на ноги. Стрит-стайл модных инфлюенсеров доказал, что носки с босоножками и сандалиями – это модное сочетание, а не моветон.

В Копенгагене модники запустили настоящий тренд на чулки и носки с открытой обувью – и не только. Все их образы буквально кричали: "Носки напоказ!". Это запечатлела фотографиня Сара Тричер в материале WWD. На улицах датской столицы гольфы до колен смело сочетались с балетками, а смятые серые носки выглядывали из лакированных туфель на каблуках.

Серые носки с розовыми босоножками: смотрите фото

Настоящим хитом стали сетчатые носки без пятки, которые надевали прямо под классические резиновые вьетнамки Havaianas, а также яркие бирюзовые колготки в сочетании с белыми сабо с открытым носком. В общем, судя по последним появлениям модных блогеров на публике, можно сделать вывод, что яркие носки с вьетнамками или любой другой открытой обувью – это хит.



Разноцветные яркие носки с вьетнамками / фото из инстаграма

Сочетание носков с сандалиями долгие годы находилось на грани антитренда, однако после популярности высоких гольфов от Miu Miu и возвращения лоферов это стало привычным элементом стилизаций. В Копенгагене носки буквально взяли на себя роль самой обуви – они дополняли вырезы, заполняли открытые детали сандалий и создавали новые пропорции. Вот как стильно можно носить носки в конце лета и осенью:



Носки со шлепанцами / фото из инстаграма



Серые носки и туфли с острым носком / фото из инстаграма



Прозрачные носки с босоножками / фото из инстаграма



Белые носки под черные босоножки / фото из инстаграма

Высокие фактурные носки идеально подойдут к модной осенней обуви – туфлям Opera.