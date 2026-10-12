Гардероб на миллион: Андре Тан назвал 5 вещей, на которых категорически нельзя экономить

Хотите выглядеть дорого каждый день, но не собираетесь тратить все свои сбережения на брендовые коллекции? Известный украинский дизайнер Андре Тан раскрыл главные секреты разумного шопинга и назвал конкретные вещи, которые должны быть самого высокого качества.

В своем инстаграме эксперт посоветовал взвешенно инвестировать в определенные вещи, которые сделают ваш стиль непревзойденным. Куда именно модельер рекомендует направить бюджет, чтобы каждая приобретенная деталь работала на вас каждый день и служила годами – читайте в материале 24 Канала.

В какие модные вещи стоит вкладывать деньги

Первой вещью, на которой категорически нельзя экономить, стилист назвал повседневную обувь. Мы проводим в ней очень много часов подряд, поэтому она должна идеально подходить по размеру и обеспечивать максимальное удобство. Независимо от того, выбираете ли вы кроссовки или туфли на каблуке, пара должна полностью соответствовать вашему образу жизни.

Второй важной инвестицией в престижный образ эксперт считает качественный кашемировый свитер. Андре Тан посоветовал выбирать лаконичные модели, которые можно легко сочетать с другими элементами вашего гардероба. При правильном уходе такой свитер прослужит вам долгие годы. Эта универсальная вещь отлично подходит для всех четырех сезонов, а не просто красиво лежит где-то на полке.

Стильный свитер на осень / Фото из инстаграма 22OUTFIT

Третье место уверенно занимает верхняя одежда. Хорошая ткань, правильная посадка и надежная фурнитура ежедневно работают на ваш имидж. Пальто часто спасает ситуацию, когда под него надевают то, что просто успели схватить утром перед выходом из дома. Качественное пальто вы сможете уверенно носить не менее пяти лет.

Следующим элементом, требующим внимательного подхода, являются идеальные штаны. Андре Тан убежден, что лучшая инвестиция заключается не в покупке самой дорогой пары, а в визите к квалифицированному портному. Профессиональный мастер подгонит длину и линию талии так, чтобы одежда сидела на вас безупречно.

Модные штаны на осень / Фото из инстаграма So Fine store

Пятой деталью, завершающей этот список, становится основная сумка. При выборе аксессуара обязательно проверяйте швы, ручки, надежность застежки и общий вес изделия.

В заключение Андре Тан напомнил о чрезвычайно важном правиле разумного потребления. Качественное вовсе не обязательно означает самое дорогое. Вы можете доплачивать за известный логотип, однако не стоит ждать от него настоящего чуда. Осознанный подход к формированию образа позволяет создать функциональный гардероб, который каждый день подчеркивает вашу красоту.

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