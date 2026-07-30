Пикси с андеркатом: почему эта звездная стрижка идеально подходит для зрелых волос

Короткие стрижки уже давно завоевали репутацию чего-то дерзкого, элегантного и стильного. А еще почему-то так сложилось, что женщины за 50 любят выбирать именно короткие прически. Так что, если уж выбирать, то лучшее!

Встречайте стрижку пикси с андеркатом. Эта текстурная прическа с мягким хаосом и ярко выраженным характером в свое время покорила Голливуд: ее носили Скарлетт Йоханссон, Кэти Перри, Тильда Суинтон, Пинк и другие звезды, пишет ELLE. Сегодня этот вариант прически снова возвращается в моду, и стилисты советуют выбирать ее именно женщинам 50+.

Главная фишка пикси с андеркатом – это контраст длины. Виски и затылок выстригают или коротко сбривают машинкой, а на макушке оставляют более длинный текстурный объем. Благодаря такому переходу прическа хорошо смотрится на любой структуре волос и в разы сокращает время на ежедневную укладку.

Тильда Суинтон со стрижкой пикси с андеркатом: смотрите фото

Почему пикси с андеркатом идеально подходит для зрелых волос

С возрастом волосы становятся тусклыми, тонкими и теряют густоту и объем. Классические длинные пряди или тяжелое каре могут подчеркивать эти изменения и визуально утяжелять лицо. Стрижка с андеркатом работает наоборот:

создает объем у корней. Благодаря короткой основе по бокам и сзади верхние более длинные пряди легко приподнимаются и держат форму без лишних усилий при укладке;

визуально подтягивает овал лица. Открытые виски и скулы создают лифтинг-эффект, делая акцент на глазах и скулах;

избавляет густые волосы от лишнего веса. Если зрелые волосы остаются жесткими и густыми, то андеркат убирает лишний объем снизу, облегчая силуэт.

Эмма Томпсон демонстрирует стрижку пикси с андеркатом: смотрите видео

Как стилизовать и ухаживать за стрижкой: полезные советы

Стилисты советуют тем, у кого такая прическа, формировать объем пальцами. Вы можете забыть о сложной укладке со специальными инструментами. Достаточно взбить пряди у корней руками во время сушки феном.

Используйте легкие средства, придающие волосам текстуру. Для мягкой фиксации и приподнятия подойдет мусс или пенка для укладки, а отдельные пряди на макушке можно выделить с помощью пасты или воска.



Как ухаживать за стрижкой пикси с андеркатом / фото из инстаграма

Также стоит регулярно обновлять форму. Чтобы прическа не теряла четкости и аккуратности, посещайте мастера каждые 6 – 7 недель. А если вы решите сменить образ, то обновляйте длину срезами, равномерно подравнивая верхние и нижние пряди, чтобы избежать хаотичного вида.

И не забывайте об уходе за волосами – старайтесь избегать рутинных привычек, которые ухудшают состояние волос и делают их сухими.