Эту стрижку носили супермодели 90-х: Slip Bob снова в моде

Мода на 90-е не теряет актуальности и в 2026 году. В гардеробах вновь появляются минималистичные вещи, а в бьюти-образах – прически, характерные для той эпохи.

Наряду с Bixie и объемными локонами популярность набирает и Slip Bob – удлиненный боб, напоминающий непринужденный стиль супермоделей 90-х, как пишет VOGUE.

Название Slip Bob имеет интересное объяснение. Оно происходит от slip dress – легкого платья-комбинации, ставшего одним из символов минималистичной моды 90-х. Стрижка получила такое название из-за сходства силуэтов: волосы мягко ниспадают на плечи, напоминая то, как нежный шелк мягко и плавно облегает фигуру.

Что такое Slip Bob?

Это боб длиной примерно до плеч. Его главная особенность – мягкие, почти незаметные слои, которые придают волосам подвижность, но не создают резких переходов и четких контуров.

Slip Bob / Фото с инстаграм-страницы @hoskelsa

В отличие от классического боба, Slip Bob выглядит более легко, естественно и непринужденно. Именно поэтому эта стрижка остается актуальной даже спустя десятилетия.

Недавно Slip Bob продемонстрировали Хейли Бибер и Марго Робби – обе звезды носили его с прямым пробором посередине.

Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели

А в 90-х годах на такую стрижку делали ставку супермодели Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд, а также Гвинет Пэлтроу. Они чаще носили ее с боковым пробором, а Пэлтроу дополняла образ косой челкой.

Синди Кроуфорд / Фото Getty Images

Так, Slip Bob легко адаптировать под свой стиль: его можно носить с прямым или боковым пробором, а также сочетать с челкой. Еще один плюс этой стрижки – она не требует сложной ежедневной укладки.

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