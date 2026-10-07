Забудьте об отсутствии объема: 5 модных стрижек, которые сделают тонкие волосы роскошными
Обладательницы тонких волос часто проводят часы перед зеркалом, пытаясь создать хотя бы иллюзию густоты с помощью средств для укладки и расчески. Однако секрет идеального объема заключается в правильно подобранной форме прически.
Удачная короткая стрижка способна творить настоящие чудеса. В частности, она визуально утолщает пряди, подчеркивает черты лица и значительно экономит время на ежедневных сборах. Издание Myself собрало варианты причесок, которые помогут вам навсегда решить проблему "плоской" прически и позволят чувствовать себя великолепно каждый день.
Идеальные прически для тонких волос
Начать обновление образа стоит с бесспорной классики, получившей новое дыхание, – короткого боба с пробором набок. Этот вариант гениально решает проблему отсутствия густоты у корней. Асимметрия всегда отвлекает внимание от структуры прядей, а перекинутые на одну сторону волосы создают мгновенный эффект роскошной шевелюры. К тому же вы можете экспериментировать с укладкой, например, делать легкие волны для романтического настроения или оставлять локоны идеально ровными для более строгого образа. Самое главное – избегать прямого пробора, который только подчеркнет недостатки тонкой текстуры волос.
Если же вы хотите придать образу парижский шик, обратите внимание на французский боб. Эта прическа отличается ровным срезом примерно на уровне подбородка и часто сопровождается легкой, непринужденной челкой. Ровный край визуально делает кончики толще и здоровее, а общая небрежность укладки прекрасно маскирует недостаток естественной густоты. Француженки обожают эту форму именно потому, что она не требует сложных манипуляций с феном, ведь достаточно вымыть голову, нанести немного текстурирующего спрея и дать волосам высохнуть естественным образом.
Для более смелых девушек индустрия красоты предлагает дерзкий вариант под названием микси. Эта стрижка удачно сочетает в себе черты ретро-маллета и классической пикси. Благодаря многоуровневой технике выполнения "микси" гарантирует невероятную динамику. Этот силуэт прекрасно подходит тем, кто хочет выделяться из толпы и не боится кардинальных изменений имиджа.
Более мягкой, но не менее трендовой альтернативой является бикси. Как понятно из названия, это идеальный гибрид между бобом и пикси. Мастер оставляет длину, характерную для боба, но добавляет многослойность от более короткой стрижки. Результат превосходит все ожидания, ведь вы получаете женственный контур, мягко обрамляющий лицо, и в то же время абсолютную легкость.
Также модницам не стоит забывать о бессмертной классической пикси. Многие обладательницы тонких волос избегают короткой стрижки, считая, что она только подчеркнет их проблему. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот. Классическая пикси максимально открывает шею и подчеркивает скулы и глаза. Она выглядит элегантно, свежо и визуально омолаживает лицо.
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