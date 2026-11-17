Наверное, мало кто зимой любит носить шапки, однако это самый практичный и универсальный вариант. В первую очередь мы должны позаботиться о своем комфорте и тепле, а уже потом о стиле и внешнем виде. Но, к счастью, мода предлагает нам и стильные удобные шапки, и прически, которые мы можем носить вместе с ними.

Стилисты постоянно экспериментируют с базовыми стрижками, предлагая нам различные гибриды или придумывая совершенно новые прически. Предлагаем три красивых варианта стрижек на зиму, которые вы легко сможете носить под шапкой. Во-первых, они стильные и идут практически всем, во-вторых, эти стрижки можно легко уложить руками после того, как вы сняли головной убор, под которым волосы часто электризуются.

Удлиненный боб или лоб (Long Bob)

Это беспроигрышная классика длиной до плеч или чуть выше ключиц с мягкой текстурой на концах. Такая длина позволяет волосам красиво обрамлять лицо из-под шапки, не заламываясь на шее так сильно, как это бывает с длинными локонами.

Как быстро освежить укладку: как только сняли шапку, наклоните голову вниз, запустите пальцы в корни и слегка взъерошьте пряди, добавляя объем. Легкая небрежность для боба – это не недостаток, а стильный прием.



Стрижка удлиненный боб / Фото с Pinterest

Многослойный каскад с челкой-шторкой (Curtain Bangs)

Это стрижка с мягкими слоями по всей длине и удлиненной челкой, которая расходится в стороны. Челка-шторка выглядит очень эффектно, а многослойная структура стрижки не дает волосам превратиться в "прилизанное" полотно под самой шапкой.

Как быстро освежить укладку: достаточно разделить пряди пальцами по пробору и слегка подкрутить кончики челки от лица сухими руками (можно нанести каплю сухого шампуня или спрея для текстурирования из вашей сумочки). Слои сами примут естественный объем.



Многослойный каскад и челка-шторка / Фото с Pinterest

Текстурированная стрижка пикси с удлиненной макушкой

Короткая стрижка, при которой затылок и виски выстрижены коротко, а на макушке остается больше длины и объема. Такая стрижка выглядит очень дерзко и стильно. Короткие виски вообще не сминаются под головным убором.

Как быстро освежить укладку: длинную макушку проще всего переложить на другую сторону пробора – это мгновенно создает объем у корней, который не успевает спадать. Зафиксировать форму можно буквально за 10 секунд пальцами.



Текстурированная стрижка пикси / Фото с Pinterest

И еще один маленький лайфхак: чтобы волосы после шапки не электризовались и не теряли форму, перед выходом стоит сбрызнуть внутреннюю сторону шапки антистатиком или сухим шампунем – он впитает лишнюю влагу и кожный себум, оставляя корни свежими.

А если вы все-таки не очень любите шапки, то у нас для вас есть несколько стильных альтернатив. Стилистка рассказала, что носить зимой вместо шапки.