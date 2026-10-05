Тейлор Свифт показала модное мини-платье с классическим принтом: стилю звезды можно доверять

Певица Тейлор Свифт вместе с актрисой Дакотой Джонсон неожиданно появилась в шоу Saturday Night Live. Для этого выпуска Тейлор выбрала осенний образ, хотя он до сих пор немного напоминает о теплом времени года.

На снимке Свифт появилась в мини-платье Wells за 595 долларов с открытыми плечами и клетчатым принтом в классических осенних тонах. Певица дополнила платье изящным золотым поясом-цепочкой от Saint Laurent Cassandre и высокими кожаными сапогами Burberry Pillar.

Мини-длина и открытые плечи как будто намекают на то, что совсем недавно было лето, однако уютная клетка и плотная ткань напоминают об осеннем сезоне. Кстати, это платье можно легко стилизовать под любое мероприятие, в зависимости от его тематики.



Дакота Джонсон в красном платье и Тейлор Свифт в платье с клетчатым принтом / Getty Images

С чем носить платье в клетку

Например, можно накинуть на плечи оверсайз-жакет темного цвета и добавить высокие черные сапоги. Для создания непринужденного образа в стиле casual сочетайте такое платье с объемным вязаным кардиганом или кашемировым джемпером оверсайз, надетым поверх.

Дополните комплект плотными темными колготками и массивными лоферами или грубыми ботинками. Если же хотите придать образу немного дерзости и уличного шика, то накиньте сверху короткую кожаную куртку-косуху или замшевый блейзер шоколадного оттенка.

Тейлор Свифт показала платье с трендовым принтом: смотрите фото

Для более изысканного или вечернего выхода клетчатое мини можно легко адаптировать с помощью классической верхней одежды. Длинный двубортный тренч или строгое шерстяное пальто макси создадут утонченный контраст с короткой длиной платья. Дополните образ элегантными ботильонами на каблуке kitten heel или высокими сапогами-трубами, а финальным акцентом станут лаконичные золотые украшения и небольшой кожаный клатч.

Клетчатый принт уже давно считается классикой моды, поэтому вам точно стоит знать, как и с чем его сочетать в повседневной жизни.