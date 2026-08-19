Никаких скучных пиджаков: 5 актуальных трендов осени 2026 года, которые освежат гардероб
До наступления осени остаются считанные недели, поэтому модницы уже начинают продумывать образы для нового сезона. Чтобы уверенно встретить первые холода, стоит знать ключевые формулы актуальных "луков".
Украинский дизайнер Андре Тан в своем инстаграме назвал основные правила, которые помогут выглядеть современно осенью 2026 года.
Главные модные тренды осени 2026 года
Как отметил дизайнер, в первую очередь стоит переосмыслить тейлоринг. Привычный прямой пиджак уже утратил актуальность, поэтому лучше выбирать асимметричный крой, акцент на талии и мягкие линии плеч, что придает строгим костюмам женственности.
В то же время Андре Тан советует смело играть с пропорциями и сочетать короткие структурированные жакеты с широкими брюками или коконообразными силуэтами. Впрочем, стилист предостерегает от сплошного оверсайза с головы до ног и призывает уравновешивать любую объемную деталь более спокойным низом или верхом.
Привычная романтика также выходит на новый уровень. По словам модельера, нежные воланы, кружева, драпировки и сатин больше не должны выглядеть слишком "сладко" – их необходимо "заземлять" кожаными куртками, грубой обувью и вещами из мужского гардероба.
Особое внимание кутюрье также советует обратить на богатые фактуры. В частности, благородный бархат, сложный жаккард или крокодиловый тиснение мгновенно придают глубину даже самому простому наряду.
Финальной и главной изюминкой осеннего гардероба дизайнер назвал многослойность. По его словам, тонкая рубашка под уютным кардиганом, базовый трикотаж под жакетом или дополнительный слой в виде юбки помогут создать по-настоящему интересный, объемный и уютный образ.
Помимо выразительных силуэтов и многослойности, особое внимание в этом сезоне стоит уделить и цветовой гамме. Один неочевидный оттенок обещает стать настоящим фаворитом среди модниц.