Lady 24 Тренды сезона Жодних нудних піджаків: 5 гарячих трендів осені 2026 року, які освіжать гардероб
19 августа, 12:15
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Никаких скучных пиджаков: 5 актуальных трендов осени 2026 года, которые освежат гардероб

Влада Пономарева

До наступления осени остаются считанные недели, поэтому модницы уже начинают продумывать образы для нового сезона. Чтобы уверенно встретить первые холода, стоит знать ключевые формулы актуальных "луков".

Украинский дизайнер Андре Тан в своем инстаграме назвал основные правила, которые помогут выглядеть современно осенью 2026 года.

Главные модные тренды осени 2026 года

Как отметил дизайнер, в первую очередь стоит переосмыслить тейлоринг. Привычный прямой пиджак уже утратил актуальность, поэтому лучше выбирать асимметричный крой, акцент на талии и мягкие линии плеч, что придает строгим костюмам женственности.

Что надеть осенью – стильный образ / Фото из инстаграма Amanda Sand

В то же время Андре Тан советует смело играть с пропорциями и сочетать короткие структурированные жакеты с широкими брюками или коконообразными силуэтами. Впрочем, стилист предостерегает от сплошного оверсайза с головы до ног и призывает уравновешивать любую объемную деталь более спокойным низом или верхом.

Модный образ на осень 2026 / Фото из инстаграма Amanda Sand

Привычная романтика также выходит на новый уровень. По словам модельера, нежные воланы, кружева, драпировки и сатин больше не должны выглядеть слишком "сладко" – их необходимо "заземлять" кожаными куртками, грубой обувью и вещами из мужского гардероба.

Модные тренды осени 2026 года / Фото из инстаграма Rita Montezuma

Особое внимание кутюрье также советует обратить на богатые фактуры. В частности, благородный бархат, сложный жаккард или крокодиловый тиснение мгновенно придают глубину даже самому простому наряду.

Тренды осени 2026 года – что надеть женщине / Фото из инстаграма Rita Montezuma

Финальной и главной изюминкой осеннего гардероба дизайнер назвал многослойность. По его словам, тонкая рубашка под уютным кардиганом, базовый трикотаж под жакетом или дополнительный слой в виде юбки помогут создать по-настоящему интересный, объемный и уютный образ.

Помимо выразительных силуэтов и многослойности, особое внимание в этом сезоне стоит уделить и цветовой гамме. Один неочевидный оттенок обещает стать настоящим фаворитом среди модниц.

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