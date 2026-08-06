Прощайте, густые брови: почему ультратонкие линии из 90-х снова стали главным трендом в сфере красоты

Эпоха идеально скроенных и облегающих фасонов официально подходит к концу. Ведь в моду возвращается давно забытая классика прошлых десятилетий.

Мир красоты вновь захлестнула волна ностальгии, которая кардинально меняет подход к макияжу и созданию повседневных образов. Осенью этого года, похоже, все будут без ума от тонких бровей, которые вновь становятся заметной деталью образа, пишет издание Vogue.

Тонкие брови из 90-х возвращаются в моду

Главной бьюти-деталью осени 2026 года становятся тонкие и изогнутые брови. Этот выразительный акцент, который когда-то был визитной карточкой супермоделей девяностых, сегодня возвращается в полностью обновленном виде и уверенно вытесняет очень густые линии.

В прошлом именно такие изящные дуги формировали стиль Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс и Кристи Тарлингтон. Теперь этот винтажный тренд адаптируют к современным реалиям новые иконы моды – Белла Хадид, Габбриетт Бехтель и Никола Пельтц.

Восприятие этой эстетики изменилось удивительно быстро. Если раньше тонкие брови ассоциировались исключительно с подиумным гламуром конца XX века, то сейчас в соцсетях их все чаще связывают с ностальгической эпохой Tumblr girls начала 2010-х.

Толчком к этому возрождению стал и документальный фильм Larger Than Life: The Kevyn Aucoin Story. Фильм рассказывает о жизни легендарного визажиста Кевина Окоина, который ушел из жизни в 2002 году, но успел создать тот самый классический образ супермоделей. На показах он был настоящим революционером, ведь вдохновлял коллег и популяризировал контуринг и макияж с эффектом "обнаженной" кожи.

Однако самым узнаваемым элементом стиля Окоина были именно ультратонкие брови в духе голливудских актрис 1930-х годов, в частности Кэрол Ломбард. Что интересно, в свое время Кевин убедил Кейт Мосс и Синди Кроуфорд кардинально изменить форму бровей – и тем самым создал их узнаваемый и незабываемый стиль.

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