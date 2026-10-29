Этот красивый оттенок блонда позволит реже проводить окрашивание корней: звезды уже без ума от него

Осенью всегда возникает желание освежить цвет волос. Однако перспектива каждые три недели подкрашивать корни часто останавливает женщин перед тем, как решиться на изменения в образе.

Как сообщает издание Cosmopolitan, главным хитом сезона стал оттенок mushroom blonde. Это холодный нейтральный блонд, который гармонично сочетает бежевые, пепельные и серо-коричневые нюансы. Звездная колористка Дженна Перри отметила, что этот изысканный цвет создает естественную глубину и гарантирует максимально плавное отрастание корней.

Самое практичное окрашивание осени 2026 года

В отличие от теплого золотистого или капризного платинового блонда, этот оттенок выглядит сдержанно и элегантно. Многомерный эффект достигается благодаря более темной основе и деликатному осветлению длины.

Секрет окрашивания заключается именно в том, как оно меняется со временем. Если мастер сохраняет глубину у корней и распределяет блики с помощью техники балаяж, отрастание остается практически незаметным несколько месяцев подряд.

Модное окрашивание на осень / Фото из инстаграма @jhair_stylist

Впрочем, редкие посещения салона не отменяют домашнего ухода. По словам звездной колористки, холодные переливы стоит поддерживать увлажняющим уходом и периодическим тонированием, чтобы защитить пряди от тусклости.

Что интересно, универсальность палитры позволяет легко адаптировать оттенок к любой внешности: от более светлой песочной версии до глубокой прохладной карамели.

Как выглядит окрашивание mushroom blonde / Фото из инстаграма @bixiecolour

На днях мы публиковали лунный календарь окрашивания волос на ноябрь 2026 года.