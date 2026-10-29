Lady 24 Красота Этот красивый оттенок блонда позволит реже проводить окрашивание корней: звезды уже без ума от него
29 октября, 12:01
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Этот красивый оттенок блонда позволит реже проводить окрашивание корней: звезды уже без ума от него

Влада Пономарева

Осенью всегда возникает желание освежить цвет волос. Однако перспектива каждые три недели подкрашивать корни часто останавливает женщин перед тем, как решиться на изменения в образе.

Как сообщает издание Cosmopolitan, главным хитом сезона стал оттенок mushroom blonde. Это холодный нейтральный блонд, который гармонично сочетает бежевые, пепельные и серо-коричневые нюансы. Звездная колористка Дженна Перри отметила, что этот изысканный цвет создает естественную глубину и гарантирует максимально плавное отрастание корней.

Самое практичное окрашивание осени 2026 года

В отличие от теплого золотистого или капризного платинового блонда, этот оттенок выглядит сдержанно и элегантно. Многомерный эффект достигается благодаря более темной основе и деликатному осветлению длины.

Секрет окрашивания заключается именно в том, как оно меняется со временем. Если мастер сохраняет глубину у корней и распределяет блики с помощью техники балаяж, отрастание остается практически незаметным несколько месяцев подряд.

Модное окрашивание на осень / Фото из инстаграма @jhair_stylist

Впрочем, редкие посещения салона не отменяют домашнего ухода. По словам звездной колористки, холодные переливы стоит поддерживать увлажняющим уходом и периодическим тонированием, чтобы защитить пряди от тусклости.

Что интересно, универсальность палитры позволяет легко адаптировать оттенок к любой внешности: от более светлой песочной версии до глубокой прохладной карамели.

Как выглядит окрашивание mushroom blonde / Фото из инстаграма @bixiecolour

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