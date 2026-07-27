Трендовое окрашивание, которое помогает волосам выглядеть более густыми

Окрашивание волос не всегда означает кардинальное изменение цвета. Есть техники, которые только подчеркивают естественный оттенок и одновременно помогают визуально придать волосам объем.

Cosmopolitan рассказала об одной из таких техник – peekaboo highlights, которая создает иллюзию более густых волос без радикальных изменений. Что это за окрашивание и как оно работает – рассказываем дальше в материале.

Peekaboo highlights – это техника окрашивания, когда яркие или светлые пряди "прячут" под верхним слоем волос. Сверху волосы выглядят почти натурально, а цвет виден только во время движения, когда вы распускаете волосы или делаете определенные укладки.

Эта техника работает так, что волосы выглядят более объемными благодаря цвету. Светлые пряди, скрытые внутри, создают впечатление более густых волос. Когда ты двигаешься, эти светлые пряди немного "просвечиваются", и за счет игры оттенков волосы кажутся более плотными.

При технике peekaboo highlights обычно освещают пряди у лица или внутренние слои, которые еще называют money pieces. Они мягко подсвечивают черты лица, делая образ более выразительным. В отличие от балаяжа или мелирования, здесь нет плавных цветовых переходов – наоборот, есть четкий контраст между основным оттенком и скрытыми прядями.

Обратите внимание, что иногда peekaboo highlights также называют gemini hair или skunk hair, однако именно термин peekaboo наиболее точно описывает суть этой техники окраски волос: цвет вроде бы "скрывается" и периодически проявляется в движении.

Как ухаживать за окрашеными волосами

Как пишет VOGUE , прежде всего важно регулярно увлажнять волосы. Раз в неделю следует использовать интенсивную восстановительную маску. Особого внимания нуждаются в кончиках, ведь они самые слабые и сухие. Для них хорошо подойдут масла, сыворотки и другие увлажняющие средства. Также лучше использовать горячие инструменты для укладки – плойку, браш-стайлер или фен на высоких температурах. Если без этого не обойтись, обязательно наносите термозащиту. Он помогает избежать пересушивания и дополнительного повреждения волос.

Еще один немаловажный момент – не мыть голову слишком часто. Частое мытье может быстрее "вымывать" цвет, из-за чего он тускнеет и теряет насыщенность.

И, конечно, следует иногда давать волосам отдых: носить их без укладки, не перегружать средствами и разрешать восстанавливаться естественно.

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