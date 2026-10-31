Оно напоминает моду 1970-х: это пальто стало трендом осенью 2026 года

Пальто – одна из самых удобных вещей для осеннего гардероба. Но если классические модели черного, серого и других нейтральных цветов вам уже надоели, обратите внимание на новый тренд.

Этой осенью модницы все чаще выбирают пальто с необычным принтом и выразительными деталями в ретро-стиле. Как пишет Vogue, особой популярностью пользуется приталенное пальто с тигровым узором и объемным меховым воротником. Такая модель напоминает моду 1970-х годов и уже стала фаворитом инфлюенсерок.

Одно из самых популярных пальто этого сезона представил британский бренд Charlotte Simone. Его вещи с винтажными силуэтами регулярно появляются в образах знаменитостей. Среди поклонниц бренда – Дуа Липа и Charli XCX. Новую модель также заметили на модницах в инстаграме, в частности на инфлюенсерше Тесси ван Монтфоорт.

Трендовое пальто с тигровым принтом / Фото с инстаграм-страницы tessavmontfoort

Пальто выполнено в эстетике Penny Lane, отсылающей к богемной моде 1970-х. Название этого стиля происходит от персонажа Пенни Лейн, которую сыграла Кейт Хадсон в фильме "Почти знамениты" 2000 года. Ее образы с приталенными пальто и большими меховыми воротниками стали узнаваемой частью моды того времени. Сегодня эта эстетика вновь актуальна, ведь она удачно сочетает в себе романтичность, легкую небрежность и дерзость.

Главная особенность модели Charlotte Simone – тигровый принт. Он менее привычен, чем леопардовый или змеиный, но именно такие узоры становятся заметным трендом сезона осень-зима 2026/27.

Трендовое пальто с тигровым принтом и мехом / Фото с инстаграма llaurenca

Отдельного внимания заслуживает объемный воротник из материала, имитирующего мех. Его выполнили в шоколадном оттенке, который удачно контрастирует с тигровым принтом. Такая деталь придает пальто выразительную фактуру, делает его визуально уютнее и подчеркивает ретро-настроение модели.

Трендовое пальто с тигровым принтом и мехом / Фото с страницы инстаграма char.lotterose

Если вы ищете, с чем сочетать такое пальто, обратите внимание и на обувь. Ранее мы рассказывали о стильной альтернативе каблукам, которую стилисты советуют носить осенью.