Воно нагадує моду 1970-х: це пальто стало трендом осені 2026 року

Цієї осені модниці все частіше обирають пальта з незвичним принтом і виразними деталями в ретростилі. Як пише Vogue, особливої популярності набуває приталене пальто з тигровим візерунком та об'ємним хутряним коміром. Така модель нагадує моду 1970-х років і вже стала улюбленицею інфлюенсерок.

Adv

Одне з найпопулярніших пальт цього сезону представив британський бренд Charlotte Simone. Його речі з вінтажними силуетами регулярно з'являються в образах знаменитостей. Серед шанувальниць бренду – Дуа Ліпа та Charli XCX. Нову модель також помітили на модницях в інстаграмі, зокрема на інфлюенсерці Тессі ван Монтфоорт.

Трендове пальто з тигровим принтом / Фото з інстаграм-сторінки tessavmontfoort

Пальто виконане в естетиці Penny Lane, яка відсилає до богемної моди 1970-х. Назва цього стилю походить від персонажки Пенни Лейн, яку зіграла Кейт Гадсон у фільмі "Майже знамениті" 2000 року. Її образи з приталеними пальтами та великими хутряними комірами стали впізнаваною частиною моди того часу. Сьогодні ця естетика знову актуальна, адже вдало поєднує романтичність, легку недбалість і зухвалість.

Реклама

Головна особливість моделі Charlotte Simone – тигровий принт. Він менш звичний, ніж леопардовий чи зміїний, але саме такі візерунки стають помітним трендом сезону осінь-зима 2026/27.

Трендове пальто з тигровим принтом та хутром / Фото з інстаграм-сторінки llaurenca

Окремої уваги заслуговує об'ємний комір із матеріалу, що імітує хутро. Його виконали в шоколадному відтінку, який вдало контрастує з тигровим принтом. Така деталь додає пальту виразної фактури, робить його візуально затишнішим і підкреслює ретро-настрій моделі.

Трендове пальто з тигровим принтом і хутром / Фото з інстаграм-сторінки char.lotterose

Якщо ви шукаєте, з чим поєднувати таке пальто, зверніть увагу і на взуття. Раніше ми розповідали про стильну альтернативу підборам, яку стилісти радять носити восени.