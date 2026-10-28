Стильна альтернатива підборам: яке зручне взуття радять стилісти носити восени

Як повідомляє видання Cosmopolitan, головною заміною незручним туфлям на шпильці стануть чоботи на виразній танкетці. На показах сезону FW'26 бренд Blumarine продемонстрував цю стильну модель як гармонійне продовження тренду на скульптурні лінії.

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Модне взуття на осінь 2026

Тренд на масивну танкетку започаткував бренд Balmain, коли вивів на подіум високі чоботи та ботильйони з хижими принтами. Суцільна підошва рівномірно розподіляє вагу тіла, знімає напругу зі стоп і гарантує чудову стійкість протягом усього дня.

Фешн-блогерки вже активно носять таке взуття у щоденних образах. Ці чоботи ідеально підходять до прямих джинсів та об'ємних светрів. Також вони гармонійно доповнюють трикотажні сукні, класичні пальта і фактурні спідниці міді.

Модні чоботи на танкетці / Фото з інстаграму wzuvaika

Масивна танкетка одразу привертає увагу та легко перетворює найпростіший базовий гардероб на стильний сучасний "лук".

З чим носити чоботи на танкетці восени / Фото з інстаграму harabet.shoes.ua

Окрім чобіт, особливо популярними серед модниць стали кросівки Salomon. Дівчата поєднують їх із джинсами, спортивними костюмами та навіть спідницями.