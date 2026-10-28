Стильна альтернатива підборам: яке зручне взуття радять стилісти носити восени

Чоботи на танкетці / Фото з інстаграму wzuvaika
Цьогоріч восени на світові подіуми повернулися чоботи на танкетці. Вони дозволяють зберегти бажаний зріст без утоми для ніг під час ходьби.
Як повідомляє видання Cosmopolitan, головною заміною незручним туфлям на шпильці стануть чоботи на виразній танкетці. На показах сезону FW'26 бренд Blumarine продемонстрував цю стильну модель як гармонійне продовження тренду на скульптурні лінії.
Модне взуття на осінь 2026
Тренд на масивну танкетку започаткував бренд Balmain, коли вивів на подіум високі чоботи та ботильйони з хижими принтами. Суцільна підошва рівномірно розподіляє вагу тіла, знімає напругу зі стоп і гарантує чудову стійкість протягом усього дня.
Фешн-блогерки вже активно носять таке взуття у щоденних образах. Ці чоботи ідеально підходять до прямих джинсів та об'ємних светрів. Також вони гармонійно доповнюють трикотажні сукні, класичні пальта і фактурні спідниці міді.
Масивна танкетка одразу привертає увагу та легко перетворює найпростіший базовий гардероб на стильний сучасний "лук".
Окрім чобіт, особливо популярними серед модниць стали кросівки Salomon. Дівчата поєднують їх із джинсами, спортивними костюмами та навіть спідницями.
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