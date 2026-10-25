Кросівки, які обирають модниці у всьому світі: з чим носити трендові Salomon

На це звернула увагу редакторка Vogue, яка нещодавно побувала в Лондоні. Під час прогулянок містом вона помітила, що місцеві часто обирають саме це взуття. Розповідаємо, чим особливі кросівки Salomon і з чим їх носити, щоб створювати стильні повсякденні образи – далі в матеріалі.

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Популярність кросівок Salomon легко пояснити: вони зручні для тривалих прогулянок і мають впізнаваний спортивний дизайн. Деякі моделі також оснащені мембраною Gore-Tex, яка захищає від вологи. Це робить їх практичним вибором для осені, коли погода часто змінюється.

Найуніверсальнішими вважають моделі чорного та інших нейтральних кольорів. Їх легко поєднувати з більшістю речей у гардеробі. Водночас масивна форма кросівок додає образам виразності, а в поєднанні з мініспідницями чи сукнями створює цікавий контраст.

Кросівки Salomon / Фото з інстаграм-сторінки luccianka

А раніше фешн-креаторка Saffron Fisher для The Sole Supplier розповіла про сім способів стилізувати кросівки Salomon для різних нагод – від подорожей і прогулянок до офісу та побачень.

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Зі спортивним костюмом

Сірий спортивний костюм, об'ємний чорний бомбер, сонцезахисні окуляри та кросівки Salomon – зручне поєднання для подорожей або прогулянок. А яскрава валіза або сумка додасть образу кольорового акценту.



Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier

З рваними джинсами

Поєднайте рвані джинси з білою майкою та олімпійкою, а кросівки Salomon доповнять цей повсякденний образ.

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier

З легінсами

Чорні лосини, кросівки Salomon і куртка з акцентом на талії – практичний варіант для повсякденних справ. Завдяки цікавому крою верхнього одягу навіть просте поєднання матиме продуманий вигляд.

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier

З атласним бомбером

Чорні легінси, темний верх і атласний бомбер – простий варіант для вихідних. Щоб образ не здавався надто стриманим, додайте яскраву сумку. Чорні кросівки Salomon гармонійно завершать комплект.

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Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier

З яскравими штанами

Для офісу можна обрати рожеві штани в клітинку, простий верх і зручні кросівки. Містка сумка доповнить образ, який підійде для робочого дня, якщо дрескод дозволяє спортивне взуття.

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier

З мініспідницею

Плісирована мініспідниця та топ із високим коміром створять жіночний образ, а кросівки Salomon додадуть йому спортивного характеру. Таке поєднання підійде для прогулянки містом або невимушеного побачення.

Образ з кросівками Salomon / Фото з сайту The Sole Supplier

З бермудами

Поєднайте бермуди з вільним верхом і кросівками Salomon. Контраст між більш строгими шортами та спортивним взуттям допоможе створити невимушений образ у стилі smart casual.