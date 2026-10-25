Кроссовки, которые выбирают модницы во всем мире: с чем носить трендовые Salomon

На это обратила внимание редакторка Vogue, которая недавно побывала в Лондоне. Во время прогулок по городу она заметила, что местные жители часто выбирают именно эту обувь. Рассказываем, чем особенны кроссовки Salomon и с чем их носить, чтобы создавать стильные повседневные образы – далее в материале.

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Популярность кроссовок Salomon легко объяснить: они удобны для длительных прогулок и имеют узнаваемый спортивный дизайн. Некоторые модели также оснащены мембраной Gore-Tex, которая защищает от влаги. Это делает их практичным выбором для осени, когда погода часто меняется.

Самыми универсальными считаются модели черного и других нейтральных цветов. Их легко сочетать с большинством вещей в гардеробе. В то же время массивная форма кроссовок придает образам выразительность, а в сочетании с мини-юбками или платьями создает интересный контраст.

Кроссовки Salomon / Фото с инстаграма luccianka

А ранее фэшн-креаторша Saffron Fisher для The Sole Supplier рассказала о семи способах стилизовать кроссовки Salomon для разных случаев – от путешествий и прогулок до офиса и свиданий.

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Со спортивным костюмом

Серый спортивный костюм, объемный черный бомбер, солнцезащитные очки и кроссовки Salomon – удобное сочетание для путешествий или прогулок. А яркий чемодан или сумка добавят образу цветовой акцент.



Образ с кроссовками Salomon / Фото с сайта The Sole Supplier

С рваными джинсами

Сочетайте рваные джинсы с белой майкой и олимпийкой, а кроссовки Salomon дополнят этот повседневный образ.

Образ с кроссовками Salomon / Фото с сайта The Sole Supplier

С леггинсами

Черные леггинсы, кроссовки Salomon и куртка с акцентом на талии – практичный вариант для повседневных дел. Благодаря интересному крою верхней одежды даже простое сочетание будет выглядеть продуманно.

Образ с кроссовками Salomon / Фото с сайта The Sole Supplier

С атласным бомбером

Черные леггинсы, темный верх и атласный бомбер – простой вариант для выходных. Чтобы образ не казался слишком сдержанным, добавьте яркую сумку. Черные кроссовки Salomon гармонично завершат комплект.

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Образ с кроссовками Salomon / Фото с сайта The Sole Supplier

С яркими штанами

Для офиса можно выбрать розовые штаны в клетку, простой верх и удобные кроссовки. Вместительная сумка дополнит образ, который подойдет для рабочего дня, если дресс-код допускает спортивную обувь.

Образ с кроссовками Salomon / Фото с сайта The Sole Supplier

С мини-юбкой

Плиссированная мини-юбка и топ с высоким воротником создадут женственный образ, а кроссовки Salomon придадут ему спортивный характер. Такое сочетание подойдет для прогулки по городу или непринужденного свидания.

Образ с кроссовками Salomon / Фото с сайта The Sole Supplier

С бермудами

Сочетайте бермуды с свободным верхом и кроссовками Salomon. Контраст между более строгими шортами и спортивной обувью поможет создать непринужденный образ в стиле smart casual.