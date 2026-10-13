Забудьте о скучном цвете: какое модное окрашивание волос изменит ваш образ этой осенью

Новый осенний сезон традиционно пробуждает желание обновить свой стиль. Однако далеко не все женщины готовы к кардинальным изменениям имиджа или к полному осветлению.

Именно поэтому осенью 2026 года на пике популярности оказался контуринг волос, пишет издание Cosmopolitan. Это изящная техника окрашивания, которая освежает внешность с помощью филигранной игры света и тени. Она не требует утомительного ухода, но всегда гарантирует роскошный "вау-эффект", ведь визуально омолаживает лицо и подчеркивает его лучшие природные черты.

Лучшее окрашивание на осень 2026 года

По своему принципу действия этот hair-тренд во многом следует правилам классического макияжа, ведь его главная цель – деликатно моделировать форму лица. Работая с волосами, колорист осветляет или, наоборот, затемняет определенные пряди, чтобы подчеркнуть зону вокруг лица. Такой продуманный подход помогает мастерски сбалансировать пропорции.

Например, если добавить локонам более темный оттенок ниже линии подбородка, лицо визуально утратит излишнюю удлиненность. В то же время глубокий темный цвет у самых корней и на лбу визуально уменьшит верхнюю часть головы.

Модное окрашивание волос на осень 2026 / Фото Pinterest

Кроме того, такая техника невероятно удачно подчеркивает саму текстуру прически. Светлые акценты мгновенно придают прядям визуальный объем и делают укладку более динамичной. Ведущие стилисты отмечают, что контуринг раскрывает весь свой потенциал именно на многослойных каскадных стрижках, где каждое движение головы демонстрирует роскошные переходы цвета.

Эта тенденция покорила индустрию красоты своей универсальностью, поскольку она безупречно подходит как натуральным блондинкам, так и брюнеткам. Эксперты советуют женщинам этой осенью выбирать теплые карамельные, медовые или мягкие медные оттенки, которые гарантируют максимально естественный вид.

В какой цвет окрасить волосы осенью / Фото с инстаграм-страницы di__colorist

Весомое преимущество такого модного окрашивания кроется в его практичности. Поскольку мастер наносит осветляющий состав с отступом от корней, отросшие корни выглядят максимально незаметно. Женщинам больше не придется ежемесячно тратить время в салоне красоты ради коррекции, ведь прическа будет сохранять ухоженный вид в течение многих месяцев.

Это действительно отличное решение для тех, кто хочет обновить имидж, добиться эффекта сияющей после отпуска кожи и в то же время сохранить здоровье волос от агрессивного воздействия красителей.

На днях мы рассказывали о модном окрашивании, которое омолаживает и освежает кожу.