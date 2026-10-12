Главный тренд осени: как выбрать и носить бордовую помаду в зависимости от типа кожи

Осенний сезон придает бьюти-гардеробу особый шик и изысканность благодаря возвращению в моду глубоких винных оттенков. Они хорошо смотрятся в повседневном макияже и в то же время легко адаптируются к более выразительным вечерним образам.

Как сообщает издание Interia Styl, глубокий и чувственный бордовый цвет выходит на первый план среди бьюти-трендов осени. Вместо четкого контура и чрезмерной графичности современные визажисты предлагают легкую непринужденность и естественность.

Трендовый оттенок помады на осень 2026 года

Современный макияж губ больше не требует изнурительной ювелирной точности. Вы можете нанести помаду подушечками пальцев и мягко растушевать ее границы для создания мягкого и естественного эффекта.

Для создания эффектного макияжа в стиле cherry cola lips стоит сочетать более темный контурный карандаш с вишневой помадой. Этот макияж универсален, поскольку он одинаково прекрасно дополнит как вечерний костюм или маленькое черное платье, так и повседневный наряд с джинсами, уютным свитером и кожаной курткой.

Бордовая помада – главный тренд осеннего макияжа / Фото из инстаграма Александры Пустовой

Правильный подбор подтона помады имеет решающее значение, ведь удачно подобранный цвет мгновенно освежает лицо и подчеркивает естественную красоту женщины.

Обладательницам холодной и светлой кожи стоит выбирать темный оттенок бургунди с примесью сливового или фиолетового. Слишком насыщенный бордовый цвет может визуально приглушить нежные черты лица и придать ему уставший вид.

Представительницам теплого цветотипа идеально подойдут оттенки с коричневым, ржавым или теплым вишневым подтоном.

Кому подойдет бордовая помада / Фото Pinterest

А чтобы яркие губы оставались безупречными в течение всего дня, воспользуйтесь проверенным бьюти-лайфхаком. Перед нанесением помады нанесите на губы каплю тонального крема или консилера. Это выровняет тон кожи и создаст стойкую основу для продукта.

Также можно попробовать трюк с салфеткой и пудрой. Нанесите помаду, приложите тонкий слой бумажной салфетки и легкими движениями пушистой кисти нанесите немного пудры через нее. Пудра впитает излишки влаги и надежно зафиксирует пигмент на губах.

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