Як повідомляє видання Interia Styl, глибокий та чуттєвий бордовий колір виходить на перший план б'юті-трендів осені. Замість чіткого контуру та надмірної графічності сучасні візажисти пропонують легку невимушеність та природність.

Трендовий відтінок помади на осінь 2026 року

Сучасний макіяж губ більше не вимагає виснажливої ювелірної точності. Ви можете нанести помаду подушечками пальців та розтушувати її межі для створення м'якого і природного ефекту.

Для створення ефектного макіяжу у стилі cherry cola lips варто поєднати темніший контурний олівець з вишневою помадою. Цей макіяж універсальний, оскільки він однаково чудово доповнить як вечірній костюм чи маленьку чорну сукню, так і повсякденний аутфіт із джинсами, затишним светром та шкіряною курткою.

Бордова помада – головний тренд осіннього макіяжу / Фото з інстаграму Олександри Пустової

Правильний підбір підтону помади має вирішальне значення, адже вдало підібраний колір миттєво освіжає обличчя та підкреслює природну красу жінки.

Власницям холодної та світлої шкіри варто обирати темний відтінок бургунді з домішками сливового або фіолетового. Занадто насичений бордовий колір може візуально пригнітити ніжні риси обличчя та надати йому втомленого вигляду.

Представницям теплого кольоротипу ідеально підійдуть відтінки з коричневим, іржавим або теплим вишневим підтоном.

Кому підійде бордова помада / Фото Pinterest

А щоб яскраві губи залишалися бездоганними протягом усього дня, скористайтеся перевіреним б'юті-лайфхаком. Перед нанесенням помади розподіліть по губах краплю тонального крему або консилера. Це вирівняє тон шкіри та створить стійку базу для продукту.

Також можна випробувати трюк із серветкою та пудрою. Нанесіть помаду, прикладіть тонкий шар паперової серветки та легкими рухами пухнастого пензля нанесіть трохи пудри через неї. Пудра вбере надлишок вологи та надійно зафіксує пігмент на губах.

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