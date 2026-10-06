Бархатная кожа без масок: как повторить трендовый макияж Cloud Skin за 4 шага

Осенний макияж отличается мягким, рассеянным финишем, который визуально делает кожу свежей и ухоженной. Именно так работает тренд Cloud Skin, сочетающий легкое матирование с естественным бархатистым эффектом.

Как отмечают бьюти-эксперты издания Myself, в модном сезоне 2026 года отчетливо прослеживается стремление к естественности. Вместо сложного контурирования и слишком сияющих текстур в моду возвращается шелковисто-матовое покрытие с деликатным эффектом размытия.

Модный макияж на осень 2026 года – Cloud Skin

Эффект "облачной кожи" создает мягкое бархатистое покрытие, которое выглядит очень свежо и гармонично. Такой макияж идеально дополняет осенние "луки" с уютными свитерами, классическими пальто и глубокой цветовой палитрой.

Создание этого образа не требует сложных профессиональных навыков или большого количества косметических средств. Главное правило здесь – легкость и соблюдение нескольких простых этапов.

Как повторить макияж Cloud Skin дома / Фото Pinterest

Шаг 1: Увлажнение и подготовка

Идеальный тон начинается с правильного ухода, чтобы пудровые текстуры не подчеркивали шелушение. Очистите лицо и нанесите увлажняющий крем, который хорошо впитывается. Для жирной кожи подойдет матирующий праймер в Т-зоне, а для сухой – более питательное увлажнение на щеках.

Шаг 2: Невесомая тональная основа

Выбирайте легкую флюидную основу, ведь главная цель – сохранить живой вид кожи. Используйте продукт локально, чтобы перекрыть покраснения или пигментацию на лице.

Шаг 3: Фиксация рассыпчатой пудрой

Для достижения нежного эффекта понадобится рассыпчатая пудра. Наносите ее большой пушистой кистью на Т-зону, область под глазами и крылья носа легкими движениями по направлению роста волосков.

Шаг 4: Нежные сухие румяна

В этом макияже стоит отказаться от бронзеров и четкого контурирования. Отдайте предпочтение пудровым румянам и тщательно растушуйте их, чтобы получить естественный и свежий румянец.

В завершение нанесите немного туши на ресницы – и ваш изысканный осенний макияж готов.

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