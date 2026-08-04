Стиль после 50 лет: эти модные вещи помогут создать современный образ

Возраст после 50 лет – это точно не повод замыкаться в себе, носить что-то невзрачное и отказываться от модных трендов. Мода должна приносить радость в любом возрасте, а эксперименты со стилем остаются прекрасным способом подчеркнуть свою индивидуальность и освежить повседневные образы.

Экспертка по шопингу и основательница блога Chic Over 50 опробовала самые модные тренды сезона и поделилась собственными наблюдениями о том, что из этого действительно стоит добавить в гардероб женщин старше 50 лет. Модные тренды для женщин среднего возраста: практические советы Джинсы-бочки (Barrel jeans) – однозначно так. Многие считают, что такой фасон подходит только высоким девушкам, но это миф. Они создают стильный силуэт, придают легкость и прекрасно сочетаются как с кроссовками или обувью на низком каблуке, так и с туфлями на каблуке.

Женщина среднего возраста в джинсах-бочках / Фото Chic Over 50 Силиконовые сандалии (Jelly shoes) – неожиданное да. Если раньше эта обувь казалась слишком детской или неудобной, то сейчас она вернулась в моду в очень милом исполнении. Это замечательный и свежий вариант для домашних дел, быстрых выходов в город или покупок.

Силиконовая обувь на лето / Фото Chic Over 50 Готовые комплекты (Matching sets) – выбирайте с умом. Однотонные костюмы-двойки выглядят изысканно, если они сшиты из качественной ткани и не сидят слишком мешковато. К тому же такие вещи можно легко носить по отдельности, сочетая с другой одеждой.

Как стильно сочетать одежду летом / Фото _ifitstuesday_ Шорты-бермуды – только с каблуками. На зрелой фигуре бермуды в сочетании с плоской подошвой могут выглядеть слишком небрежно. Но стоит добавить хотя бы небольшие каблуки (например, модные kitten heels) – и образ мгновенно становится элегантным.

Как носить бермуды зрелым женщинам / Фото Chic Over 50 Ожерелье из больших бусин – обязательно. Яркие массивные украшения способны мгновенно оживить даже самую простую базовую футболку или платье. Это простой способ расставить акценты без лишних усилий.

Яркий образ со стильными бусами / Фото Chic Over 50 Главное правило стиля в зрелом возрасте – покупать вещь не потому, что она модная, а потому, что она подходит вашему образу жизни, легко сочетается с уже имеющимся гардеробом и дарит чувство уверенности.

Что носить женщинам 50+ летом / Фото Chic Over 50 И в довершение ко всему – полезные советы о том, что нужно учитывать при выборе идеальных джинсов для женщин 50+.