Самые модные тренды осеннего маникюра 2026: уютные, креативные и с эффектом "дорогого" покрытия

С приходом первых осенних дней изменения в гардеробе естественным образом требуют и обновления бьюти-деталей. Маникюр всегда играет важную роль в создании целостного образа. Предстоящая осень предлагает отказаться от летнего минимализма этого года в пользу насыщенных фактур, глубоких оттенков и изысканных визуальных эффектов.

Редакция 24 Канала собрала самые актуальные тренды маникюра, которые будут определять наш стиль этой осенью и гармонично дополнят уютные кашемировые свитера, кожаные тренчи и осенние комплекты. Вы точно найдете для себя что-то интересное и гармоничное.

Главные тренды маникюра на осень 2026

От оттенков насыщенных драгоценных камней до уютного нейл-арта – эти стильные решения помогут разнообразить дизайн с наступлением первых холодов:

Глубокие драгоценные оттенки (Jewel Tones). На смену пастели приходят насыщенные цвета драгоценных камней – глубокий рубин, сапфир, гранат и особенно темный изумруд. Главное условие этого тренда – безупречное глянцевое покрытие, создающее эффект зеркальной поверхности.



Темно-зеленый цвет маникюра / фото из инстаграма

Магнитный бархат (Velvet Nails). Эффект "кошачьего глаза" и бархатные переливы остаются среди фаворитов. Осенью актуальны как классические магнитные переливы в темно-вишневых или кофейных тонах, так и сочетание бархатного финиша с хромированным нанесением (velvet chrome) в оттенках эспрессо, бронзы, оливы и сливы.



Бархатные ногти на осень 2026 / фото из инстаграма

Графический нейл-арт. Для тех, кто любит расставлять яркие акценты, осень готовит всплеск креатива. В моде остаются классическая уютная клетка (plaid) и твидовые узоры, но наряду с ними уверенно закрепляются плавная абстракция, микропятна, минималистичные геометрические линии и мелкие акцентные рисунки на одном-двух ногтях – от крошечных звездочек до забавных осенних символов.



Разноцветный графический дизайн ногтей / фото из инстаграма

Темный металл и нео-Y2K. Для поклонников более смелых образов стилисты предлагают эстетику киберпанка: вместо стандартного серебра или золота выбирайте массивную сталь (gunmetal), стимпанк-бронзу и темное хромирование с 3D-элементами на прозрачной или темной основе.



Маникюр с элементами стали / фото из инстаграма

Чистый минимализм и "BB Cream Nails". Для тех, кто предпочитает сдержанность, идеальным выбором станет полупрозрачное молочно-розовое или нюдовое покрытие, что создает вид изысканных, ухоженных ногтей. Рядом с этим направлением не теряет позиций и классический френч с четкой, тонкой белой линией "улыбки".



Нежный френч на осень 2026 / фото из инстаграма

Шоколадный эспрессо и глубокий бордо (Burgundy & Deep Chocolate). Насыщенные темные оттенки горячего шоколада и выдержанного бордо – безусловная основа осеннего маникюра, которая подходит к любой длине ногтей и придает образу сдержанной роскоши.



Глубокий бордо для ногтей / фото из инстаграма

Оливковый и глубокий хаки (Olive & Soft Sage). Сложные землистые оттенки зеленого, от сухого шалфея до темного оливкового, прекрасно дополняют осеннюю палитру и выглядят свежо как в монохромном варианте, так и в сочетании с контрастными оттенками.



Оливковый маникюр / фото из инстаграма

Кстати, некоторые летние дизайны маникюра перейдут с нами и в осень. Например, модный сейчас нейл-арт – фруктовый градиент.