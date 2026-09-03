Самые яркие образы звезд на открытии Венецианского фестиваля 2026: блеск и роскошь

Грандиозный Венецианский кинофестиваль 2026 официально открылся, вновь превратив знаменитый остров Лидо в эпицентр мирового кинематографа и высокой моды. В ближайшие дни на острове будет царить праздничная атмосфера, а катера и водные такси будут непрерывно доставлять знаменитостей первой величины на самые ожидаемые премьеры года.

Для мировых звезд кинофестивали такого масштаба – это не только презентация новых работ и чествование достижений, но и очередная возможность продемонстрировать роскошные вечерние наряды от культовых дизайнеров и похвастаться эксклюзивными ювелирными украшениями. Церемония открытия задала высокую планку: на красной дорожке собрались Амаль и Джордж Клуни, Лора Дерн, Клэр Фой, Нина Добрев, Джонатан Бейли и многие другие знаменитости. Каждый из них старался удивить взыскательную публику. Представляем самые яркие образы, поразившие блеском и роскошью.

Лора Дерн

Актриса и продюсерка Лора Дерн сделала ставку на изысканную классику и элегантность. Главным акцентом ее образа на церемонии открытия стали роскошные ювелирные украшения от бренда Cartier, которые придали наряду особого сияния и статусности. Нежное платье Лоры – от Prada.

Лора Дерн на Венецианском кинофестивале 2026: смотрите видео

Клэр Фой

Звезда сериала "Корона" Клэр Фой продемонстрировала изящный наряд в виде яркого красного платья от Bottega Veneta. Сдержанный крой в сочетании с украшениями от Swarovski и кожаными высокими перчатками создал волшебный и элегантный ансамбль, который привлек особое внимание.



Клэр Фой в красном платье на Венецианском фестивале 2026 / Getty Images

Нина Добрев

Актриса придала красной ковровой дорожке современной динамики и смелости, оставаясь в рамках элегантности и сдержанности. Нина Добрев очаровала публику лаконичным черным платьем в пол, сиявшим на камеры всего фестиваля. Интересным акцентом стал шлейф, который обрамлял фигуру актрисы с обеих сторон.



Нина Добрев в мерцающем черном платье в Венеции 2026 / Getty Images

Джонатан Бейли

Среди мужчин особое внимание привлек Джонатан Бейли. Актер появился в безупречно сшитом костюме от Giorgio Armani, продемонстрировав образец современной мужской классики, где каждая деталь – от лацканов до обуви – подобрана с особой тщательностью.

Джонатан Бейли на Венецианском фестивале 2026: смотрите фото

Бриттани Сноу

Актриса продемонстрировала сексуальную элегантность в черном силуэтном платье в пол с глубоким вырезом, украшенном мерцающей лентой. Образ скромно дополнили украшения от Cartier.

Бриттани Сноу в черном платье с глубоким вырезом: смотрите фото

Мэгги Джилленхол

Председателька международного жюри выбрала для открытия фестиваля лаконичный наряд от Celine. Это черное платье в пол с атласным верхом, который элегантно открывал ее плечи.

Мэгги Джилленхол в черном платье на Венецианском фестивале: смотрите видео

Стильные выходы на кинофестивале только начинаются, однако Амаль Клуни задала модный тон еще до официального старта мероприятия. Узнайте больше о трендовом оливковом наряде Клуни, в котором она прибыла в Венецию накануне торжеств.