Lady 24 Красота Как визуально придать объем тонким волосам: 5 простых лайфхаков от стилистов
22 июля, 23:30
3

Как визуально придать объем тонким волосам: 5 простых лайфхаков от стилистов

Юлия Бражник

С возрастом наши волосы неизбежно меняются: из-за стресса, изменений в организме или просто генетики пряди теряют прежнюю густоту, становятся более тонкими и ломкими. Лечение и восстановление обычно занимают несколько месяцев.

Но вернуть объем и уверенность в себе можно уже прямо сейчас. Журнал Women's Health поделился 5 самыми эффективными лайфхаками от стилистов, которые помогут визуально сделать прическу пышной и густой.

Способы, которые помогут визуально сделать волосы гуще

  • Сделайте стрижку со слоями у лица. Они мягко спадают на виски и визуально маскируют "редкие" участки. Поскольку пряди имеют разную длину, они создают естественный объем.

  • Измените линию пробора. Если вы привыкли носить прямой пробор, переложите волосы набок. Это заставит пряди лечь против их естественного направления и мгновенно приподнимет корни.

  • Добавьте текстуры. Любая текстура – локоны, волны или гофре – добавляет объем и скрывает кожу головы. Используйте стайлеры (не забывая о термозащите) или выбирайте легкую биозавивку для длительного эффекта.


Как сделать тонкие волосы визуально пышными / фото из инстаграма

  • Соберите низкий свободный пучок. Тугие высокие хвосты только открывают виски и подчеркивают пряди с тонкими волосами. Лучше сделайте пробор, заправьте волосы за уши и соберите их снизу – это будет выглядеть изысканно и прекрасно скроет все проблемные места.

  • Выбирайте легкие средства для объема. Забудьте о тяжелых питательных масках и маслах, которые утяжеляют волосы и делают их визуально еще тоньше. Вместо этого выбирайте легкие шампуни с пептидами или кератином, а для укладки используйте невесомые пенки (муссы) – они приподнимают пряди у самых корней, создавая эффект густой шевелюры.

Ранее мы также рассказывали об еще одной проблеме – отросших или седых корнях. Узнайте, как скрыть это с помощью простых советов.

Связанные темы:

Красота
Уход за волосами
Прически