Как визуально придать объем тонким волосам: 5 простых лайфхаков от стилистов

С возрастом наши волосы неизбежно меняются: из-за стресса, изменений в организме или просто генетики пряди теряют прежнюю густоту, становятся более тонкими и ломкими. Лечение и восстановление обычно занимают несколько месяцев.

Но вернуть объем и уверенность в себе можно уже прямо сейчас. Журнал Women's Health поделился 5 самыми эффективными лайфхаками от стилистов, которые помогут визуально сделать прическу пышной и густой.

Способы, которые помогут визуально сделать волосы гуще

Сделайте стрижку со слоями у лица. Они мягко спадают на виски и визуально маскируют "редкие" участки. Поскольку пряди имеют разную длину, они создают естественный объем.

Измените линию пробора. Если вы привыкли носить прямой пробор, переложите волосы набок. Это заставит пряди лечь против их естественного направления и мгновенно приподнимет корни.

Добавьте текстуры. Любая текстура – локоны, волны или гофре – добавляет объем и скрывает кожу головы. Используйте стайлеры (не забывая о термозащите) или выбирайте легкую биозавивку для длительного эффекта.



Как сделать тонкие волосы визуально пышными / фото из инстаграма

Соберите низкий свободный пучок. Тугие высокие хвосты только открывают виски и подчеркивают пряди с тонкими волосами. Лучше сделайте пробор, заправьте волосы за уши и соберите их снизу – это будет выглядеть изысканно и прекрасно скроет все проблемные места.

Выбирайте легкие средства для объема. Забудьте о тяжелых питательных масках и маслах, которые утяжеляют волосы и делают их визуально еще тоньше. Вместо этого выбирайте легкие шампуни с пептидами или кератином, а для укладки используйте невесомые пенки (муссы) – они приподнимают пряди у самых корней, создавая эффект густой шевелюры.

Ранее мы также рассказывали об еще одной проблеме – отросших или седых корнях. Узнайте, как скрыть это с помощью простых советов.