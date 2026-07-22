Але повернути об'єм та впевненість у собі можна вже просто зараз. Журнал Women's Health поділився 5 найефективнішими лайфхаками від стилістів, які допоможуть візуально зробити шевелюру пишною та густою.

Способи, які допоможуть зробити волосся густішим візуально

Зробіть стрижку з шарами біля обличчя. Вони м'яко спадають на скроні та візуально маскують "рідкі" ділянки. Оскільки пасма мають різну довжину, вони створюють природний об'єм.

Змініть лінію проділу. Якщо ви звикли носити прямий проділ, перекладіть волосся набік. Це змусить пасма лягти проти їхнього природного напрямку й миттєво підніме корені.

Додайте текстури. Будь-яка текстура – завитки, хвилі чи гофре – додає об'єму й перекриває шкіру голови. Використовуйте стайлери (не забуваючи про термозахист) або обирайте легку біозавивку для тривалого ефекту.



Як зробити тонке волосся візуально пишним / фото з інстаграму

Збирайте низький вільний пучок. Тугі високі хвости лише відкривають скроні й підкреслюють пасма з тонким волоссям. Краще зробіть проділ, заправте волосся за вуха та зберіть його знизу – це буде мати вишуканий вигляд й чудово приховає всі проблемні місця.

Обирайте легкі засоби для об'єму. Забудьте про важкі поживні маски та олії, які обтяжують волосся й роблять його візуально ще тонкішим. Замість цього беріть легкі шампуні з пептидами чи кератином, а для укладки використовуйте невагомі пінки (муси) – вони підіймають пасма біля самих коренів, створюючи ефект густої шевелюри.

Раніше ми також розповідали про ще одну проблему – відрослі чи сиві корені. Дізнавайтеся, як приховати це за допомогою простих порад.