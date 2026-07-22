Але повернути об'єм та впевненість у собі можна вже просто зараз. Журнал Women's Health поділився 5 найефективнішими лайфхаками від стилістів, які допоможуть візуально зробити шевелюру пишною та густою.

Способи, які допоможуть зробити волосся густішим візуально

  • Зробіть стрижку з шарами біля обличчя. Вони м'яко спадають на скроні та візуально маскують "рідкі" ділянки. Оскільки пасма мають різну довжину, вони створюють природний об'єм.

  • Змініть лінію проділу. Якщо ви звикли носити прямий проділ, перекладіть волосся набік. Це змусить пасма лягти проти їхнього природного напрямку й миттєво підніме корені.

  • Додайте текстури. Будь-яка текстура – завитки, хвилі чи гофре – додає об'єму й перекриває шкіру голови. Використовуйте стайлери (не забуваючи про термозахист) або обирайте легку біозавивку для тривалого ефекту.


Як зробити тонке волосся візуально пишним / фото з інстаграму

  • Збирайте низький вільний пучок. Тугі високі хвости лише відкривають скроні й підкреслюють пасма з тонким волоссям. Краще зробіть проділ, заправте волосся за вуха та зберіть його знизу – це буде мати вишуканий вигляд й чудово приховає всі проблемні місця.

  • Обирайте легкі засоби для об'єму. Забудьте про важкі поживні маски та олії, які обтяжують волосся й роблять його візуально ще тонкішим. Замість цього беріть легкі шампуні з пептидами чи кератином, а для укладки використовуйте невагомі пінки (муси) – вони підіймають пасма біля самих коренів, створюючи ефект густої шевелюри.

Раніше ми також розповідали про ще одну проблему – відрослі чи сиві корені. Дізнавайтеся, як приховати це за допомогою простих порад.