Спасет от неудачных покупок: стилистка показала, как выбрать штаны для стройного силуэта

От правильного выбора одежды и того, как она сидит, зависит не только наш общий вид, но и то, насколько уверенно мы чувствуем себя в течение дня. Даже самая модная модель штанов может визуально добавить лишних килограммов, если ее крой не учитывает естественные пропорции тела.

Персональная стилистка Елена Шевченко в своем инстаграме поделилась простым, но эффективным лайфхаком, который поможет избежать эффекта бесформенной горы при примерке штанов. По словам экспертки, главная ошибка заключается в выборе моделей, которые начинают расширяться сразу от линии талии – именно такой фасон автоматически создает нежелательный объем на животе и бедрах.

Вместо этого Елена советует выбирать штаны, которые плотно и четко сидят на талии, облегают ягодицы и начало бедер, а прямое расширение вниз начинается только от самой широкой точки вашей фигуры. Это мгновенно создает идеальный баланс пропорций, визуально удлиняет ноги и подчеркивает красивые изгибы фигуры.

Как правильно выбрать штаны по фигуре: смотрите видео

Общие советы при выборе штанов для идеальной посадки

Чтобы штаны всегда сидели безупречно и выгодно подчеркивали линию вашей фигуры, обращайте внимание на такие ключевые нюансы:

всегда выбирайте модель с высокой или средней посадкой, поскольку она четко фиксирует талию и визуально удлиняет нижнюю часть тела;

выбирайте плотные ткани, которые хорошо держат форму и не собираются в нежелательные складки в паховой зоне или на бедрах;

обращайте внимание на расположение и размер задних карманов, ведь слишком маленькие или низко расположенные карманы могут визуально делать ягодицы плоскими;

следите за правильной длиной, поскольку штаны должны либо слегка касаться подъема обуви, либо полностью закрывать каблуки для максимального эффекта длинных ног;

избегайте больших накладных карманов, массивных складок у пояса и излишнего декора в области бедер, если не планируете придавать этой зоне дополнительного объема;

сочетайте штаны свободного кроя с более облегающим верхом или заправляйте рубашки и футболки, чтобы сохранить четкую акцентную линию талии.

Удачно подобранные штаны станут универсальной основой для любого гардероба. А к удачно подобранным штанам вам понадобится стильный свитер. 24 Канал ранее рассказывал, какие свитера выбирают модницы в этом холодном сезоне.