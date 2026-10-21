Персональна стилістка Олена Шевченко у своєму інстаграмі поділилася простим, але дієвим лайфхаком, який допоможе уникнути ефекту безформної гори під час примірки штанів. За словами експертки, головна помилка полягає у виборі моделей, які починають розширюватися одразу від лінії талії – саме такий фасон автоматично створює небажаний об'єм на животі та стегнах.

Натомість Олена радить обирати штани, які щільно та чітко фіксуються на талії, облягають сідниці й початок стегон, а пряме розширення донизу починається лише від вашої найширшої точки. Це миттєво створює ідеальний баланс пропорцій, візуально витягує ноги та підкреслює красиві вигини фігури.

Як правильно вибрати штани за фігурою: дивіться відео

Загальні поради під час вибору штанів для ідеальної посадки

Щоб штани завжди сиділи бездоганно та вигідно підкреслювали вашу силуетну лінію, звертайте увагу на такі ключові нюанси:

завжди вибирайте модель із високою або середньою посадкою, оскільки вона чітко фіксує талію та візуально видовжує нижню частину тіла;

обирайте щільні тканини, які добре тримають форму та не збираються в небажані складки у паховій зоні чи на стегнах;

звертайте увагу на розташування та розмір задніх кишень, адже занадто маленькі або низько посаджені кишені можуть візуально робити сідниці пласкими;

стежте за правильною довжиною, оскільки штани мають або злегка торкатися підйому взуття, або повністю закривати підбори для максимізації ефекту довгих ніг;

уникайте великих накладних кишень, масивних складок біля пояса та надмірного декору в зоні стегон, якщо не плануєте додавати цій зоні додаткового об'єму;

поєднуйте штани вільного крою з більш прилеглим верхом або заправляйте сорочки й футболки, щоб зберегти чітку акцентну лінію талії.

Вдало підібрані штани стануть універсальною основою для будь-якого гардероба. А до вдало підібраних штанів вам буде потрібен стильний светр. 24 Канал раніше розповідав, які светри обирають цього холодного сезону модниці.