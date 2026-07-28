Минус один размер без диет: Андре Тан раскрыл 5 секретов как быть стройнее в одежде

Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился простыми, но действенными лайфхаками, которые помогают визуально сделать фигуру более стройной и изящной. И для этого модницам не придется сидеть на изнурительных диетах.

В своем инстаграмме модельер подчеркнул, что секрет идеального силуэта заключается не в размере одежды, а в умении расставлять правильные акценты и подбирать гармоничные фактуры. Детальнее об этом – пишет 24 Канал.

Стильные советы от Андре Тана

По словам Андре Тана, секрет вытянутого силуэта скрывается в вертикальных линиях. Когда вы надеваете расстегнутую рубашку, жакет, жилет или удлиненный кардиган, они формируют две параллельные линии вдоль туловища, благодаря чему тело кажется более высоким, а весь образ – более легким.

Модный образ на лето 2026 / Фото из инстаграммы Алены Самойленко

Чтобы отвлечь внимание от зон в области бедер или живота, стилист советует переносить акценты в верхнюю часть образа. Светлый топ или блуза, яркие серьги, украшения на шее и высокая прическа автоматически привлекают взгляд к лицу. Именно поэтому весь силуэт воспринимается более изящным.

Как выглядеть стройнее в одежде / Фото из инстаграмм-аккаунта sokolove.buyer

Усилить этот эффект помогает обнажение тончайших частей тела. Закатанные рукава, открывающие запястье, расстегнутый воротник с открытыми ключицами или длина брюк, демонстрирующая лодыжки, придают фигуре хрупкости и визуально облегчают все туловище.

Как стильно одеваться летом / Фото Pinterest

Отдельное внимание украинский модельер уделил обуви, которая должна продолжать линию ноги. Модели в тон брюк, колготок или цвета кожи не делят силуэт на части, из-за чего ноги кажутся длиннее, а походка – более грациозной.

Как выглядеть стройно – советы стилистов / Фото Pinterest

Напоследок дизайнер советует учитывать материал одежды и выбирать именно матовые ткани. В отличие от сатина или паеток, которые преломляют свет и придают нежелательный объем, матовые ткани мягко очерчивают силуэт и делают фигуру более стройной.

Стильный образ на лето / Фото Pinterest

Как отметил Андре Тан ранее, можно также визуально стать выше без каблука.