Как сушить волосы без фена: полезные советы, которые пригодятся при отключении электричества

Украинцы научились справляться с отключениями света, успевать делать множество дел и оставаться продуктивными в любых условиях. Но иногда на себя времени не хватает. И вот вы помыли голову, а высушить ее феном не успели. Что делать?

Есть несколько эффективных лайфхаков, которые помогут быстро и качественно высушить волосы, когда отключили электричество. От самого простого – высушивание полотенцем – до более интересных методов.

Как сушить волосы без фена

Главное правило – помнить, что мокрые волосы очень уязвимы, поэтому их ни в коем случае нельзя активно тереть или выкручивать. Вместо этого мягко отожмите лишнюю воду ладонями, двигаясь от середины длины к кончикам. Обычное махровое полотенце лучше отложить в сторону, ведь его жесткие петли распушают кутикулу и лишают волосы блеска. Идеальным заменителем станет мягкая хлопковая футболка или полотенце из микрофибры – они мгновенно впитывают влагу без лишнего трения.

Если нужно максимально ускорить процесс, после хлопковой футболки пройдитесь по прядям обычными плотными бумажными полотенцами. Они впитывают остатки влаги значительно лучше, чем любая ткань.



Чем высушить волосы, когда нет фена / Pexels

Также высушить волосы можно теплым полотенцем. Просто подержите его на батарее или возле источника тепла, а затем нежно оберните волосы. Приятное сухое тепло поможет влаге испариться быстрее, но не пересушит кутикулу, как это делает горячий фен.

Чтобы ускорить процесс и придать желанный объем у корней без горячего воздуха, воспользуйтесь простым лайфхаком: периодически меняйте пробор, пока волосы сохнут. Зачесывайте пряди то в одну сторону, то в другую, или время от времени слегка встряхивайте их пальцами у корней, опустив голову вниз. Это не даст волосам прилипнуть к коже головы под тяжестью воды.

Если у вас волнистые или вьющиеся пряди, поможет техника "плоппинг": нанесите несмываемый крем или сыворотку, опустите голову вниз, соберите волосы в хлопковую футболку и зафиксируйте ее на голове на 15 – 20 минут. Локоны высохнут упругими и не будут пушиться.



Как быстро высушить вьющиеся волосы / Pexels

Еще один действенный трюк – массаж кожи головы и расчесывание уже почти сухих волос. Пока пряди влажные, старайтесь не прикасаться к ним руками без необходимости, чтобы не разрушить структуру прически. А когда волосы высохнут примерно на 80%, расчешите их расческой с редкими зубцами или гребнем из натурального дерева.

Если же вам нужны легкие локоны без укладки, просто закрутите слегка влажные пряди в два мягких высоких жгута или заплетите в свободную косу – когда волосы окончательно высохнут, вы получите естественную и стильную текстуру.

В осенне-зимний период очень важно уделять волосам больше внимания. Уход должен быть сбалансированным и продуманным. В этом вам может помочь новый тренд на скинификацию волос.