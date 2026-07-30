В платье, напоминающем паутину: Зендея блистала на премьере новой части "Человека-паука" в Лондоне
Зендея вновь подтвердила свой статус главной иконы стиля Голливуда. Она появилась на красной дорожке премьеры фильма "Человек-паук: Новый день" в Лондоне и привлекла к себе все взгляды поклонников.
Вместе с Томом Холландом звезда продемонстрировала очередной пример тематического стиля, ведь ее наряд тонко отсылал к сюжету фильма. Видео с новым образом Зендеи уже опубликовала официальная страница фильма в инстаграме.
Оригинальное платье Зендеи на премьере "Человек-паук: Новый день"
Для этого важного события стилист Лоу Роуч выбрал для Зендеи кутюрное платье от австралийской дизайнерки Tamara Ralph. Наряд оттенка слоновой кости подчеркивает фигуру звезды благодаря облегающему корсету и расклешенному низу в стиле "русалка".
Главным украшением платья стали блестящие бретельки с кристаллами. Они мягко ниспадают на плечи и руки и создают иллюзию драгоценной невесомой паутины.
Особое внимание привлекает спина актрисы, ведь именно там дизайнеры сделали главный акцент. Вдоль вертикального шва они прикрепили ювелирную золотую брошь в форме паука от бренда Keren Wolf. Этот деликатный аксессуар идеально завершил тематический наряд звезды.
Зендея дополнила свой образ бриллиантовыми серьгами и кольцом с большим камнем. При этом стилисты сделали звезде максимально пышную укладку с мелкими естественными локонами, а в макияже подчеркнули ее глаза.
Что интересно, Том Холланд поддержал стиль своей возлюбленной. Так, он надел элегантный темно-фиолетовый костюм от Anderson & Sheppard и украсил галстук аналогичной брошью-пауком.
Напомним, что на премьере фильма в Лос-Анджелесе Зендея поразила поклонников совершенно противоположным нарядом. Она надела черное атласное платье-корсет с острыми элементами, имитирующими лапки паука.