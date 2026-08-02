Почти каждая носила его в 90-х: Хейли Бибер вернула в моду культовый обруч

Мода в очередной раз доказывает, что тренды всегда возвращаются. На этот раз в центре внимания оказался зигзагообразный обруч – культовый аксессуар из 90-х, который многие помнят еще со школьных лет.

Новую волну популярности ему подарила Хейли Бибер. В инстаграме модель поделилась серией фотографий, на которых показала, как этот ретро-аксессуар легко вписывается в современные повседневные образы.

Хейли продемонстрировала сразу два способа его стилизации. В одном образе она сочетала ободок с собранными волосами, создав практичный вариант, который подойдет даже для тренировок.

Хейли Бибер показала, как носить зигзагообразный ободок / Фото из ее инстаграма

В другом – оставила волосы распущенными, превратив аксессуар в стильное дополнение к повседневному наряду.

Хейли Бибер показала, как носить зигзагообразный ободок / Фото из ее инстаграма



Хейли Бибер показала, как носить зигзагообразный ободок / Фото из ее инстаграма



Именно в этом и заключается его универсальность: один и тот же ободок одинаково удачно дополняет как спортивные, так и повседневные образы. К тому же он помогает быстро уложить волосы, придает объем у корней и делает даже самую простую прическу интереснее за считанные секунды.

А еще тот факт, что Хейли Бибер использовала этот аксессуар и в новой съемке для Miu Miu, свидетельствует: тренд из 90-х официально вернулся.

Хейли Бибер показала кадры со съемки для бренда Miu Miu. Для просмотра фото листайте вправо:

Добавим, что Хейли Бибер регулярно задает модные тренды. Ранее она уже демонстрировала универсальный образ с джинсами, который подходит практически всем.