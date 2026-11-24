Зимой головной убор не только защищает от холода, но и дополняет образ. В то же время неправильно подобранная шапка может испортить даже тщательно продуманный наряд. Поэтому важно обращать внимание не только на актуальные модели, но и на качество материала, форму и то, насколько аксессуар подходит к лицу.

Украинский дизайнер Андре Тан в новом видео в инстаграме назвал пять головных уборов, которые помогут выглядеть стильно в холодное время года. В его подборке есть как классические варианты, так и более интересные альтернативы обычным шапкам.

Какие головные уборы носить зимой

Плотная шапка-бини

Первый вариант, который рекомендует дизайнер, – классическая шапка-бини. Она остается универсальным аксессуаром, который легко сочетать с повседневной одеждой и верхней одеждой разных фасонов.

Андре Тан советует выбирать плотные модели из качественного материала с красивым отворотом. Важно, чтобы шапка хорошо держала форму, не растягивалась и не выглядела поношенной. Именно такие детали влияют на то, насколько опрятным будет весь образ.

Зимний образ с шапкой-бини / Фото с инстаграма mmequeenb

Французский берет

Вариант для тех, кто хочет добавить образу элегантности, – французский берет. Этот головной убор ассоциируется с парижским стилем и может стать акцентной деталью даже в самом простом повседневном аутфите. Берет хорошо сочетается с пальто, жакетами и другой классической одеждой.

Образ с французским беретом / Фото с инстаграма amandine_mrst

Шерстяная кепка

Тем, кому хочется чего-то менее привычного на зиму, Андре Тан советует обратить внимание на шерстяную кепку. Она выглядит стильно и в то же время сдержанно, а также хорошо дополняет образы с классическим пальто.

Главное – выбирать структурированные модели с аккуратным козырьком. Слишком большие козырьки могут сделать образ менее элегантным.

Образ с шерстяной кепкой / Фото с инстаграма by_n_shop

Шляпка-клош

Эта модель может стать интересной альтернативой обычной шапке. Шляпка-клош имеет округлую форму и небольшие поля, благодаря чему придает образу шарм. Особенно удачно такой головной убор сочетается с классическим пальто.

Образ с шляпкой-клош / Фото с страницы в инстаграме marthawr

Капор

Завершает подборку капор – практичный головной убор, который сочетает в себе функции шапки и шарфа. Он хорошо защищает голову и шею от холода. К тому же капор может стать удачным решением для тех, кому не нравится, как обычные шапки смотрятся с прической.

Капор / Фото с сайта бренда NiNo SHOP

А ранее мы рассказывали, чему чем заменить джинсы зимой.