Український дизайнер Андре Тан в новому відео в інстаграмі назвав п'ять головних уборів, які допоможуть мати стильний вигляд у холодну пору року. У його добірці є як класичні варіанти, так і цікавіші альтернативи звичайним шапкам.

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Які головні убори носити взимку

Щільна шапка біні

Перший варіант, який радить дизайнер, – класична шапка біні. Вона залишається універсальним аксесуаром, який легко поєднувати з повсякденним одягом і верхнім одягом різних фасонів.

Андре Тан радить обирати щільні моделі з якісного матеріалу та гарним відворотом. Важливо, щоб шапка добре тримала форму, не розтягувалася й не мала зношеного вигляду. Саме такі деталі впливають на те, наскільки охайним буде весь образ.

Зимовий образ із шапкою біні / Фото з інстаграм-сторінки mmequeenb

Французький берет

Варіант для тих, хто хоче додати образу елегантності, – французький берет. Цей головний убір асоціюється з паризьким стилем і може стати акцентною деталлю навіть у найпростішому повсякденному аутфіті. Берет добре поєднується з пальтами, жакетами та іншим класичним одягом.

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Образ із французьким беретом / Фото з інстаграм-сторінки amandine_mrst

Вовняна кепка

Тим, кому хочеться чогось менш звичного на зиму, Андре Тан радить звернути увагу на вовняну кепку. Вона має стильний і водночас стриманий вигляд, а також добре доповнює образи з класичним пальтом.

Головне – обирати структуровані моделі з акуратним козирком. Надто великі козирки можуть зробити образ менш елегантним.

Образ із вовняною кепкою / Фото з інстаграм-сторінки by_n_shop

Капелюшок-клош

Ця модель може стати цікавою альтернативою звичайній шапці. Капелюшок-клош має округлу форму та невеликі поля, завдяки чому додає образу шарму. Особливо вдало такий головний убір поєднується з класичним пальтом.

Образ із капелюшком-клош / Фото з інстаграм-сторінки marthawr

Капор

Завершує добірку капор – практичний головний убір, який поєднує функції шапки та шарфа. Він добре закриває голову й шию від холоду. До того ж капор може стати вдалим рішенням для тих, кому не подобається, як звичайні шапки виглядають із зачіскою.

Капор / Фото з сайту бренду NiNo SHOP

А раніше ми розповідали, чим замінити джинси взимку.