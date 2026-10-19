Злата Огневич показала актуальный образ с вышитым кептариком: традиции в современной интерпретации

Элементы традиционной украинской одежды уже давно перестали быть исключительно музейными экспонатами или нарядами для особых праздников. Сегодня этнические мотивы и детали традиционной украинской одежды гармонично вписываются в повседневный гардероб.

Недавно певица Злата Огневич показала очередной безупречный пример стилизации украинского наряда. Исполнительница появилась на публике в самобытном и в то же время изысканном наряде. Основу ее образа составила классическая белая рубашка, которую она сочетала с модными черными кожаными штанами.



Злата Огневич в кептарике и кожаных штанах / скриншот сторис



Злата Огневич на сцене в вышитом кептарике / скриншот сторис

Однако главным акцентом выхода стал льняной вышитый кептарик от бренда Gaptuvalnya. Это изделие является благотворительным: для его орнамента создатели обратились к визуальным кодам шевронов украинских военных – знакам, которые сегодня стали почетной и неотъемлемой частью новой украинской культуры.



Вышитый кептарик Златы Огневич / скриншот сторис

Что такое кептарик и с чем его носили раньше

Кептар (или кептарик) – это традиционная украинская безрукавная верхняя одежда, которую обычно шили из меха или плотной ткани и богато украшали вышивкой, плетеным шнуром или кожаной аппликацией.

Исторически он был популярен среди жителей Карпатского региона, где его носили как мужчины, так и женщины поверх вышитой рубашки. Кептарик выполнял не только функцию согревания, но и служил ярким показателем статуса и мастерства местных вышивальщиц.



Антонина Хижняк в белом кептарике / Фото Gaptuvalnya

В современном исполнении льняной кептарик утратил свою сугубо утилитарную роль и превратился в выразительную замену жилета и интересную деталь образа. Злата Огневич доказала, что такой традиционный элемент прекрасно сочетается с современными фактурами – кожей, денимом и строгим хлопковым кроем.

Как видим, этно-мотивы в моде дают возможность создавать глубокие и содержательные образы. А чтобы узнать о других актуальных приемах для холодного сезона, читайте о том, какие трендовые свитера носят модницы по всему миру.