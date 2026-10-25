Забудьте о бордовом и коричневом: Тейлор Свифт продемонстрировала сказочный маникюр на эту осень

Тейлор Свифт вновь задает тренды в мире красоты. На недавнем гала-вечере Академического музея кино звезда появилась в элегантном платье от Dior, однако больше всего внимания привлекли ее ногти.

Певица выбрала короткий, аккуратный маникюр с нежным золотистым переливанием, что обратило внимание издания ELLE.

Обычно осенью все переходят на на темные и глубокие тона – винные, шоколадные или кофейные. Но эксперты советуют не сбрасывать со счетов блеск. Теплые металлические оттенки, такие как золото и шампанское, добавляют уюта, выглядят очень свежо и прекрасно сочетаются с натуральной формой ногтей, что доказала Тейлор Свифт. Звезда вообще уже много лет отдает предпочтение лаку с блестками, поэтому это стало одной из ее визитных карточек

Сверкающий маникюр Тейлор Свифт / Фото Getty Images

Повторить такой дизайн невероятно просто дома или в салоне. Мастера отмечают, что мелкие блестки – это самый простой способ превратить обычный маникюр в изысканное украшение. Можно создать полупрозрачное, едва заметное мерцание на каждый день или нанести несколько плотных слоев для праздничного настроения.

Если же блестки вам не по душе и хочется глубоких осенних оттенков, стоит присмотреться к решениям других звезд. Например, Кендалл Дженнер показала модный маникюр, который называют роскошной альтернативой классическому красному покрытию.