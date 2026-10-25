Забудьте про бордовий і коричневий: Тейлор Свіфт показала казковий манікюр на цю осінь

Співачка обрала короткий, акуратний манікюр із ніжним золотистим мерехтінням, на що звернуло увагу видання ELLE.

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Зазвичай восени всі переходять на темні й глибокі тони – винні, шоколадні чи кавові. Але експерти радять не списувати сяйво з рахунків. Теплі металічні відтінки на кшталт золота та шампанського додають затишку, мають дуже свіжий вигляд і чудово пасують до натуральної форми нігтів, що довела Тейлор Свіфт. Зірка взагалі уже багато років віддає перевагу лаку з мерехтінням, тож це стало однією з її візитівок

Сяйливий манікюр Тейлор Свіфт / Фото Getty images

Повторити такий дизайн неймовірно просто вдома чи в салоні. Майстри зазначають, що дрібні блискітки – це найлегший спосіб перетворити звичайний манікюр на витончену прикрасу. Можна зробити напівпрозоре, ледь помітне мерехтіння на щодень або нанести кілька щільних шарів для святкового настрою.

Якщо ж блискітки вам не до душі й хочеться глибоких осінніх фарб, варто придивитися до рішень інших зірок. Наприклад, Кендалл Дженнер показала модний манікюр, який називають розкішною альтернативою класичному червоному покриттю.