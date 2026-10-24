Розкішна альтернатива червоному: Кендалл Дженнер показала модний манікюр, який пасує усім

Як повідомляє видання Cosmopolitan, модель Кендалл Дженнер з'явилася на урочистому заході Academy Museum Gala з манікюром у багатому бордово-червоному кольорі. Спеціально для цієї події її зіркова майстриня Зола Ганзоріг обрала відтінок, який ідеально поєднує класичну вишню та бордо.

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Стильний манікюр як у Кендалл Дженнер

Для створення цього образу експертка використала лак у відтінку Malaga Wine. Вона поєднала цей глибокий колір із лаконічною короткою квадратною формою нігтів та глянцевим фінішем.

Стильний манікюр Кендалл Дженнер на осінь 2026 / Фото з інстаграму @kendalljenner

Такий насичений відтінок пряної вишні є універсальним рішенням для осіннього гардероба. Він однаково гармонійно доповнює як затишний в'язаний светр для щоденних виходів, так і вечірню сукню кутюрного бренду.

Цей колір доступний як у звичайній формулі, так і в гелевому варіанті, тому його легко адаптувати під власні вподобання. Обирайте цей розкішний відтінок для наступного візиту до салону та не бійтеся додавати яскравих акцентів у свої осінні "луки".

Днями наша редакція розповідала про манікюр у стилі Color Block, який став головним трендом цього сезону.