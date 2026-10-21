Осінній сезон традиційно пропонує багату палітру глибоких відтінків, серед яких складно обрати лише один для покриття. Як зазначають експерти німецького видання Myself, головним трендом сезону стає техніка Color Block, що дозволяє гармонійно поєднувати одразу кілька улюблених кольорів в одному дизайні.

Найстильніший манікюр на осінь 2026

Цей прийом прийшов у нейл-арт зі світу моди, де контрастні кольорові блоки вже давно стали класикою виразного стилю. У манікюрі ви можете поєднувати бордовий, шоколадний, глибокий синій чи оливковий на різних нігтях або розділяти пластину на чіткі геометричні чи плавні сектори.

Такий дизайн виглядає витончено й водночас чудово поєднується як зі стриманим повсякденним образом, так і з елегантним вечірнім аутфітом. Ба більше, техніку легко стилізувати під незвичний кольоровий френч.

Модний манікюр на осінь 2026 – дизайн Color Block / Фото Pinterest

Створити стильний дизайн можна самостійно за кілька послідовних кроків:

Підготуйте нігті, надайте їм бажаної форми, та нанесіть захисну базу. Тонким пензлем нанесіть перший колір лише на ту ділянку, яку він має займати, акуратно виводячи лінію межі. Після висихання першого шару заповніть вільну частину нігтя іншим відтінком, змінюючи комбінації на пальцях для більшої динаміки. Закріпіть результат глянцевим топом, який вирівняє рельєф та додасть дзеркального блиску.

Який манікюр зробити восени / Фото Pinterest

Головний професійний секрет полягає в тому, щоб наносити кожен колір безпосередньо на чисту основу, а не нашаровувати темні відтінки поверх світлих. Це допоможе зберегти чистоту пігменту та забезпечить бездоганно рівний перехід між лініями.

Раніше ми розповідали про манікюр, який підкорив тренди цієї осені.