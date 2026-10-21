Осенний сезон традиционно предлагает богатую палитру глубоких оттенков, среди которых сложно выбрать только один для маникюра. Как отмечают эксперты немецкого издания Myself, главным трендом сезона становится техника Color Block, что позволяет гармонично сочетать сразу несколько любимых цветов в одном дизайне.

Самый стильный маникюр на осень 2026

Этот прием пришел в нейл-арт из мира моды, где контрастные цветовые блоки уже давно стали классикой выразительного стиля. В маникюре вы можете сочетать бордовый, шоколадный, глубокий синий или оливковый цвета на разных ногтях или разделить ногтевую пластину на четкие геометрические или плавные секторы.

Такой дизайн выглядит изящно и в то же время прекрасно сочетается как со сдержанным повседневным образом, так и с элегантным вечерним нарядом. Более того, эту технику легко стилизовать под необычный цветной френч.

Модный маникюр на осень 2026 года – дизайн Color Block / Фото Pinterest

Создать стильный дизайн можно самостоятельно, выполнив несколько последовательных шагов:

Подготовьте ногти, придайте им желаемую форму и нанесите защитную базу. Тонкой кистью нанесите первый цвет только на тот участок, который он должен занимать, аккуратно выводя линию границы. После высыхания первого слоя заполните свободную часть ногтя другим оттенком, меняя комбинации на пальцах для большей динамики. Закрепите результат глянцевым топом, который выровняет рельеф и придаст зеркальный блеск.

Какой маникюр сделать осенью / Фото Pinterest

Главный профессиональный секрет заключается в том, чтобы наносить каждый цвет непосредственно на чистую основу, а не наслаивать темные оттенки поверх светлых. Это поможет сохранить чистоту пигмента и обеспечит безупречно ровный переход между линиями.

Ранее мы рассказывали о маникюре, который стал хитом этой осени.