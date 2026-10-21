Фіолетова палітра стала головним фаворитом сезону, підкоривши подіуми таких модних домів, як Valentino, Carolina Herrera, Chloé та Balenciaga. Саме тому манікюр у кольорі бугенвілії стрімко здобув статус найбажанішого тренду, пропонуючи витончену альтернативу звичному темному покриттю, пише Vogue.

Свою поетичну назву цей відтінок отримав від розкішного південного чагарника бугенвілії. Цікаво, що яскраві пурпурові пелюстки, якими всі захоплюються, насправді є приквітками рослини, тоді як її справжні квіти зовсім крихітні та білі.

Манікюр у кольорі бугенвілії: дивіться фото

На відміну від класичного сливового чи глибокого бордо, колір бугенвілії поєднує в собі насичену фуксію, соковитий рожевий та шляхетний фіолетовий. Він має значно живіший вигляд за традиційну осінню гаму, несучи в собі символізм сили, витонченої жіночності, творчості та розкоші.

Манікюр з малюнком у кольорі бугенвілії: дивіться фото

Стилісти виділяють 5 бездоганних способів носити цей тон на нігтях будь-якої довжини:

1. Бездоганний монохром. Однотонне глянцеве покриття на овальній або мигдалеподібній формі розкриває всю глибину пігменту, маючи вишуканий та самодостатній вигляд без додаткового декору.

2. Акварельний ефект та омбре. Поєднання бази кольору бугенвілії з ніжним переходому нюдових тонах та дрібними краплями створює ніжний, дещо казковий настрій.

3. Контрастний мікс-дизайн. Стильна гра на контрасті двох рук, де на одній використовується основа кольору бугенвілії з ніжно-рожевим горошком, а на іншій – навпаки. Це додає образу грайливості без втрати елегантності.



Манікюр у горошок з кольором бугенвілії / Фото з інстаграму Jasmine Bristol Nail Technician

4. Сміливий дует із небесно-блакитним. Поєднання глибокого ягідного тону з пастельним блакитним у варіаціях французького манікюру створює свіжий та ультрамодний візуальний акорд.

5. Дзеркальний хром. Сяюча пудра-втирка, нанесена поверх двох шарів кольору бугенвілії, створює магнетичний металізований фініш, який ідеально пасує до вечірніх виходів.

Сяючий манікюр кольору бугенвілії: дивіться відео

Цей відтінок чудово освіжає образ і пасує до затишного трикотажу та пальт нейтральної палітри. А ви знали, що у світі існує ідеальний манікюр, який придає жінкам привабливості? Вчені назвали ідеальну довжину та колір нігтів.