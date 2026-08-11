Рудий знову в моді: цей колір волосся стане головним трендом осені 2026

Здається, рудий знову повертається в моду. Після кількох років популярності "дорогого" блонду в стилі old money, еспресо-брюнеток і чорного волосся увага поступово зміщується до теплих мідних відтінків.

Це добре видно на прикладі голлівудських зірок. Ліндсі Лохан, Джессіка Честейн, Седі Сінк, Мадлен Петш та Ізабель Юппер дедалі частіше з'являються на екранах і червоних доріжках із рудим волоссям. А оскільки кіно та знаменитості часто впливають на б'юті-тренди, є всі підстави вважати, що рудий стане одним із найпопулярніших кольорів волосся восени 2026 року. Саме про це пише модне видання VOGUE.

Довгий час руде волосся вважалося рідкісною особливістю: від природи такий колір мають лише 1-2% населення світу, за даними National Geographic. Сьогодні ж він поступово перетворюється на один із найбажаніших відтінків для фарбування.

Ліндсі Лохан / Фото з інстаграму акторки

При цьому мова не лише про яскраво-рудий колір. Колористи пропонують цілу палітру відтінків: оксамитову мідь, палену корицю, насичений каштаново-рудий та яскравий імбирний. Вони особливо гармонійно виглядають восени та добре поєднуються з теплою палітрою нового сезону.

Палітра фарб Life Color Plus / Фото з сайту FarmaVita

Тож якщо ви давно хотіли спробувати щось нове, осінь 2026 року може бути саме тим часом. Рудий більше не виглядає сміливим винятком – навпаки, він поступово стає одним із головних б'юті-трендів сезону.

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