Це добре видно на прикладі голлівудських зірок. Ліндсі Лохан, Джессіка Честейн, Седі Сінк, Мадлен Петш та Ізабель Юппер дедалі частіше з'являються на екранах і червоних доріжках із рудим волоссям. А оскільки кіно та знаменитості часто впливають на б'юті-тренди, є всі підстави вважати, що рудий стане одним із найпопулярніших кольорів волосся восени 2026 року. Саме про це пише модне видання VOGUE.

Довгий час руде волосся вважалося рідкісною особливістю: від природи такий колір мають лише 1-2% населення світу, за даними National Geographic. Сьогодні ж він поступово перетворюється на один із найбажаніших відтінків для фарбування.

Ліндсі Лохан / Фото з інстаграму акторки

При цьому мова не лише про яскраво-рудий колір. Колористи пропонують цілу палітру відтінків: оксамитову мідь, палену корицю, насичений каштаново-рудий та яскравий імбирний. Вони особливо гармонійно виглядають восени та добре поєднуються з теплою палітрою нового сезону.

Палітра фарб Life Color Plus / Фото з сайту FarmaVita

Тож якщо ви давно хотіли спробувати щось нове, осінь 2026 року може бути саме тим часом. Рудий більше не виглядає сміливим винятком – навпаки, він поступово стає одним із головних б'юті-трендів сезону.

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